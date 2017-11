Čavara: Morbidnim izjavama Izetbegović popravlja poljuljani rejting

SARAJEVO - Predsjednik Federacije BiH (FBiH) Marinko Čavara istakao je da predsjednik SDA Bakir Izetbegović daje morbidne izjave, poput prijetnje ratom, da bi popravio poljuljani politički rejting.

Čavara je ocijenio da Izetbegoviće prijetnje ratom i izjave poput onih da se "Mostar branio i obranio od dva agresora", te da su Hrvati polomili zube na 4. Korpusu takozvane Armije BiH u ratu, a polomiće ih na njima u miru, predstavljaju grčevitu borbu za popravak poljuljanog političkog rejtinga i da u te svrhe, nažalost, koristi sve teže riječi i kvalifikacije koje dodatno destabilizuju političke odnose i smanjuju mogućnost saradnje.

"Takve izjave su apsolutno neprihvatljive jer imaju za cilj narušavanje odnosa i dodatnu destabilizaciju stanja izazivanjem sličnih reakcija i kontinuiranog zaoštravanja odnosa. Ratne rane u BiH su još svježe i bolne, previše je mrtvih, ranjenih, prognanih, nastradalih i osjećaja nepravde, i prizivati nove ratove je morbidno. Vjerujem da je ta retorika prepoznata od apsolutne većine stanovnika BiH i da između ponude da ponovo ratuju ili da idu putem evroatlanskih integracija i napretka nemaju dileme", istakao je Čavara.

On je za Hrvatski medijski servis rekao da je interesantno da se Hrvati i Hrvatska stalno žele predstaviti kao neprijatelji BiH i da će ih "oni odbraniti od tih neprijatelja".

"Pri tome se zaboravlja mnoštvo dokaza da su Hrvati u BiH i Hrvatska najviše doprinijeli da referendum o nezavisnosti BiH uspije, da se postigne mir i na kraju da se BiH očuva kao država. Zaboravi se i koliko je izbjeglica iz BiH našlo utočište u Hrvatskoj i koliko je važno da imate susjeda koji podržava evropski i NATO put BiH", naveo je predsjednik FBiH.

Govoreći o situaciji u federalnom Parlamentu, Čavara je potvrdio da nema stabilne većine, što se moglo, kako kaže, vidjeti i na nedavnom zasjedanju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kao i iz istupa lidera vladajućih stranaka.

Na pitanje da li je realna rekonstrukcija federalne izvršne vlasti deset mjeseci prije izbora ili će FBiH do izbora imati manjinsku vladu HDZ-a i SDA, Čavara smatra da rekonstrukcija nije realna s obzirom na to da nema velikog izbora stranaka, teoretski su to SDP i DF, ali je, kako kaže, javnosti poznato koliko je to moguće.

Komentarišući prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH, koji je prošle sedmice u parlament BiH uputio SDA, Čavara je rekao da je nevjerovatno koliko se besramno pokušava obmanuti javnost da je veće pravne snage Ustav FBiH od Ustava BiH i da se Izbornim zakonom FBiH mogu regulisati izbori suprotno Izbornom zakonu BiH.

"Čak predlažu izmjenu Ustava FBiH u dijelu koji reguliše popunu klubova naroda u Domu naroda na način da se iz svakog kantona bira najmanje jedan izaslanik, čak ako nije ni izabran u skupštinu što bi dodatno stvorilo mogućnost manipulacije i lažnog predstavljanja Hrvata i Srba", rekao je Čavara.

On je naglasio da SDA nije predložila izmjene Izbornog zakona za izbor članova Predsjedništva BiH jer njima odgovora postojeće stanje s obzirom na namjeru biranja njihovog predstavnika Hrvatima.

"Još se u javnosti sve otvorenije govori kako je izdaja bošnjačkih interesa ukoliko bi Hrvati mogli da biraju svog legitimnog predstavnika u Predsjedništvo BiH", naveo je Čavara.