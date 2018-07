Čavara: Nećemo dozvoliti usvajanje zakona o izbornim jedinicama

SARAJEVO - Potpredsjednik Federacije BiH (FBiH) Marinko Čavara izjavio je da će predstavnici HDZ-a u Domu naroda federalnog Parlamenta iskoristiti sve poslovničke i ustavne mogućnosti da ne dozvole usvajanje zakona o izbornim jedinicama u FBiH.

Podsjećajući da je ovaj zakonski prijedlog u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH usvojen jednostrano, glasovima dominantno bošnjačkih stranaka, Čavara je istakao da je riječ o lošem rješenju kojim se ruši odluka Ustavnog suda BiH.

"Ono što je Ustavni sud BiH izbrisao u Izbornom zakonu BiH, oni su sad napisali u federalnom zakonu, što jasno i nedvosmisleno dokazuje da je to neustavan zakon", rekao je Čavara za sarajevsko "Oslobođenje".

Prema njegovim riječima, očigledno je nekima u predizborno vrijeme potrebno da na ovaj način pokazuje mišiće.

"Nažalost, predstavljaju to kao odbranu bošnjačkih interesa, a ja mislim da se tako najviše ruše bošnjački interesi i da se gradi nestabilnost u državi u kojoj svi želimo normalno da živimo", dodao je Čavara.

On je naveo da, prema nekim informacijema međunarodnih faktora, Ustavni sud neće do ovogodišnjih izbora odlučivati o apelaciji zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjane Krišto u vezi sa izborom delegata u Dom naroda federalnog parlamenta, ocijenivši da to jasno govori ko upravlja procesima.

"A Ustavni sud je, po meni, trebao hitno zasijedati i donijeti odluku po apelaciji gospođe Krišto, jer se u tom slučaju ne bi ni raspravljalo kako primijeniti rezultate izbora i kako zapravo sabotirati odnose u FBiH", rekao je Čavara.

On je istakao da je često iznenađen kako mnogi međunarodni predstavnici ne razumiju suštinu života u BiH.

"Ne razumiju odnose i kako su ti odnosi osjetljivi. Čini mi se da najčešće pristupaju pragmatično, kako da formalno riješimo neki problem, mada u suštini to nije rješenje", zaključio je Čavara.