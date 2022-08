Čavara: Šmit podlegao pritisku od rulje na cesti

SARAJEVO - Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara (HDZ) ocijenio je da Kristijan Šmit, visoki predstavnik kojeg ne priznaje Republika Srpska, djeluje suprotno interesu hrvatskog naroda, te je dodao da bi podlijeganje pritisku od jedne "rulje na cesti" bilo apsurdno.

Čavara je istakao da je CIK BiH politički organizovala SDA, te da CIK nametnutim Šmitovim izmjenama Izbornog zakona može kažnjavati "koga god hoće".

"S druge strane, podleći tolikom pritisku, od jedne rulje na cesti, to je apsurdno u smislu da neko želi pokazati da želi dobro BiH, a za to ima i mehanizama, a trebalo bi imati i snage kroz institucije, međutim apsolutno su pokazali da su se prepali, posebno Šmit koji je opet umjesto da uradi što treba, poništi sve odluke koje su donosili visoki predstavnici, on opet prijeti hrvatskom narodu koji se najviše bori i za Dejton i za Vašington", rekao je Čavara za RTV HB, prenosi Srna.

Čavara smatra i da neko želi omogućiti da se BiH islamizuje što jasno pokazuju sve bošnjačke stranke, kao i sve stranke koje su učestvovale na protestima ispred zgrade OHR-a.

"Toliko bijesa i mržnje iskazano je prema hrvatskom narodu zato što želi da ima legitimne predstavnike", kaže Čavara.