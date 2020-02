Čavara optužuje Izetbegovića da sprečava imenovanja

SARAJEVO - Marinko Čavara, potpredsjednik HDZ-a BiH i još uvijek aktuelni predsjednik FBiH, iznio je nekoliko optužbi na račun SDA i njenog lidera Bakira Izetbegovića u vezi sa imenovanjima zvaničnika.

"Izetbegović stalno ponavlja tezu da su Hrvati previše zastupljeni, a on svojom politikom nastoji napraviti da Hrvata nema na pozicijama koje im pripadaju. Sada sam spomenuo direktora FUP-a za kojeg Bakir nikako ne dopušta da se imenuje, a to je apsolutno nedopustivo", rekao je Čavara za RTV Herceg-Bosna.

On kaže da je pet godina nezakonito djelovao bivši direktor FUP-a, a da ga u poslednjoj godini nema nikako. Naglasio je da ta funkcija pripada Hrvatima.

"Imamo nerealizirane odluke Ustavnog suda BiH, imamo Federalnu televiziju koja je potpuno izvan zakona, već 12 godina. To niko ne rješava, a kada dođe problem koji nekome odgovara, on je najvažniji, kao što je to sada odluka Ustavnog suda BiH, pa ga treba provesti, a druge odluke su potpuno nevažne", kaže Čavara.

Naglasio je da je ravnopravnost temeljna ustavna kategorija te da su izmjene izbornog zakona koje je u proceduru uputio DF čista realizacija Programske deklaracije SDA koja zagovara građansku državu.

"To piše u temeljima ustava pa i Federacije, koja je utemeljena na principu da će Hrvati i Bošnjaci ravnopravno upravljati Federacijom BiH. Danas smo daleko od toga i to jasno pokazuje Deklaracija SDA koja zagovara građansku državu. DF, stranka-privezak SDA, nedavno predlaže izmjene Izbornog zakona koje su čista realizacija Programske deklaracije SDA, što jasno pokazuje na koji se način i s kojim ciljem upravlja na političkoj sceni", rekao je Čavara, prenio je sarajevski portal Klix.