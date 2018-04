Čavić: Iz BiH je trebalo izbaciti i escajg za noževe

BANJALUKA - Ako se mene pita, iz Bosne i Hercegovine je trebalo izbaciti i escajg za noževe, rekao je Dragan Čavić, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta (NDP) komentarišući naoružavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS).

Obrazložio je kojih pet poteza će realizovati ako bude premijer RS.

Smatra da pitanje premijera RS nije stvar njegove želje, već skupštinske većine. Za sebe kaže da ima energiju i znanje da uradi ono što je potrebno društvu.

Pet poteza koje namjerava ostvariti kao premijer RS je objasnio na sljedeći način:

"Restrukturiranje javnih finansija je neophodno u RS, ko god da pobjedi na izborima. Neodrživo je da su penzije u RS najniže u Evropi. Potrebno je da se smanji javna potrošnja. Ako bi se ostvarilo prethodno, već u 2019. godini je moguće povećati penzije za 10 posto. Treba poboljšati Zakon o sukobu interesa i efikasnije se boriti protiv korupcije. Izmjenama Zakona o sukobu interesa treba onemogućiti da neko ima više budžetskih primanja. Dakle, da ako neko prima ministarsku platu, ne može dobijati naknadu kao član nekog upravnog odbora", rekao je Čavić za N1.

Mišljenja je da je potrebno povećati porez na dodanu vrijednost (PDV), a sve u svrhu toga da se rastereti privreda.

"Trenutno imamo jednu od najnižih jedinstvenih stopa PDV-a u Evropi. Mislim da je potrebno uvesti diferenciranu stopu koja bi se sastojala od tri dijela. Prvi dio bi obuhvatio socijalni paket, srednji dio bi iznosio 18 posto i najveći dio bi iznosio 22 posto", kaže Čavić.

Ukazao je na to da NDP nema uvijek iste stavove kao i ostale političke stranke u Savezu za promjene (SZP), ali da nema sumnje kako će političke stranke iz SZP-a zajednički nastupiti na izborima.

"SZP nije zatvor gdje svi moraju imati iste stavove. Ne insistiramo da se stavovi NDP-a slijepo slijede. Nema sumnje da ćemo zajednički nastupiti. Zato, zasučimo rukave i pobjedimo režimske stranke. Ambicija nam je da NDP ostvari bolji rezultat na sljedećim izborima u odnosu na one iz 2014. godine", tvrdi Ćavić.

Prema njegovom, potrebno je mijenjati Izborni zakon kako bi se spriječile manipulacije sa skupštinskim mandatima nakon izbora, u smislu prelaska iz jedne u drugu političku stranku.

Kandidaturu Milorada Dodika za člana Predsjedništva BiH je okarakterisao kao "podvalom".

"Njegova kandidatura je iznuđena. On to nije želio uraditi, ali je bio primoran kako bi povećao rejting svoje stranke. Iza njegove kandidature se krije podvala. Kao član Predsjedništva će se boriti da njegova politička stranka bude u vlasti na državnom nivou, a zatim postoji mogućnost da svoje mjesto u Predsjedništvu ustupi Nebojši Radmanoviću. On bi potom bio ponovo u izvršnoj vlasti RS", naglasio je.

Smatra da Dodik nema velikog povjerenja prema ostalim članovima Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), osim prema Željki Cvijanović. Kaže i to da će razmisliti da li će tužiti Cvijanović zbog njenih tvrdnji o izvještaju Vlade RS o Srebrenici dok je on bio na čelu RS.

Nezadovoljstvo ljudi zbog nastradalog Davida Dragičevića vidi kao kulminaciju nezadovoljstva ukupnim bezbjednosnim stanjem u Banjaluci. Za njega je to nezadovoljstvo nastalo, kako kaže, zbog diletantskog odnosa policije prema slučaju stradalog mladića.

Naglasio je da ne postoji potreba da se policija u RS naoružava, te da "duge cijevi nisu dobra poruka ni Srbima, ni ostalima u BiH".

"Ako se mene pitalo, iz BiH je trebalo izbaciti i escajg noževa. Nabavka oružja jeste legalna, ali nije potrebna. Naoružavanjem policija neće pokazati efikasnost, već će to pokazati razotkrivanjem korupcijskih afera. Ne potcjenjujem opasnost od terorizma, ali se ona ne može spriječiti puškama", uvjeren je Čavić.

(N1)