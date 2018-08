Čavić: Savez za pobjedu neće prisustvovati konsultacijama kod Dodika

Komentari: 3

GoranB

Treba krenuti od pitanja šta označava pojam "srpski narod", pa onda pričati o njegovom interesu. Ako je to nekakav fiktivni pojam iz epskih pjesama o Marku Kraljeviću, tada trebamo još pjesnika i epskih pjesama. A ako je to ovaj nezadovoljni narod oko nas, tada trebamo pričati šta treba uraditi da im bude bolje. Prvo treba uprijeti prstom u one koji su oteli narodne pare i pitati ih "gdje su naše pare?". A oni će nam složiti priču o srpstvu i patriotizmu, a narod će reći "tako je!". Nama je vrh patriotizma Marko Kraljević koji turcima nije dao da oru drumove. Ne moramo ništa ni jesti, jer patriote imaju više nego što im treba. Bolje nismo ni zaslužili.