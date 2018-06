Čavić: Sutra potpisivanje koalicionog sporazuma Saveza za promjene

BANJALUKA - Predsjednik NDP-a Dragan Čavić najavio je da će sutra biti potpisan koalicioni sporazum partija okupljenih u Savez za promjene.

"Mislim da ima oko deset partija koje će podržati kandidate Saveza za promjene za člana Predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske", rekao je Čavić novinarima u Banjaluci.

Odgovarajući na novinarsko pitanje šta očekuje od Anketnog odbora formiranog odlukom Narodne skupštine s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića, Čavić je rekao da očekuje da će taj odbor nepristrasno i bez ikakvog pritiska sačiniti izvještaj na temelju onoga što su čuli.

On kaže da je "ubijeđen da je David Dragičević brutalno ubijen", te da je do tog stava došao "na osnovu svih argumenata koje je do sada čuo".

Komentarišući izjavu predsjednika Srpske Milorada Dodika da je bruto društveni proizvod /BDP/ narasto dvostruko u vrijeme aktuelne vlasti u Srpskoj, Čavić je rekao da to nije baš tako, iako je činjenica da je BDP nominalno porastao.

"Međutim, stopa kretanja rasta BDP-a je bila vrlo `skokovita`. Imali smo periode negativne, ali i pozitivne stope rasta", rekao je Čavić i dodao da je u Srpskoj BDP po glavi stanovnika "najniži u Evropi".

Pred početak sjednice Gradskog odbora NDP-a, predsjednik ovog odbora Krsto Jandrić rekao da je ova stranka napravila koaliciju na svim nivoima, pa i na nivou grada sa Naprednom Srpskom, Srpskom naprednom strankom i Partijom "Sloboda".

On je podsjetio da je dogovoreno zajedničko formiranje lista za predstojeće izbore u omjeru dvije trećine kandidata iz NDP-a, a jedna trećina iz koalicionih partija.

Jandrić je dodao da ova stranka u posljednje vrijeme dobija nove članove, ali da su se aktivirali i pasivni članovi.