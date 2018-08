Čavić: Utvrditi ko je Prilepinu zabranio ulazak u BiH

TREBINJE - Predsjednik NDP-a Dragan Čavić smatra da onaj ko je ruskom književniku Zaharu Prilepinu zabranio ulazak u BiH mora da snosi odgovornost, jer na to nije imao pravo.

"Uopšte me ne interesuje ko je to uradio. Mislim da do kraja treba utvrditi ko je uradio takvu glupost i mora da snosi odgovornost za to", rekao je Čavić na konferenciji za novinare u Trebinju.

On je napomenuo da je saglasan sa tim da se treba zaštiti od onih koji su potencijalno opasni po unutrašnji red, poredak i mir, te da sve to treba imati u vidu kad se donose ovakve odluke, ali da one ne mogu biti ovakve.

Čavić je istakao da je besmisleno zabraniti ulazaka u Bih jednom književniku bez obzira da li je arapskog ili ruskog porijekla, šta piše, o čemu i kako razmišlja, jer je to njegovo pravo.

"Apsolutno smo protiv toga i dižemo glas protiv svih koji su u tome učestvovali... Takva vrsta liste mora biti suspendovana i svi koji su učesnici u takvim stvarima, koje nemaju veze sa razumom, treba da budu sankcionisani", poručio je Čavić.

Kada je riječ o predstojećoj izbornoj kampanji i izborima, Čavić je rekao da će izborni proces ove godine biti "najnakardaniji" od kako postoje izbori u Republici Srpskoj.

On je ocijenio da su sve političke stranke, posebno parlamentarne i u Republici Srpskoj i na niovu BiH, krive što nisu dozvolile izmjene uočenih deformiteta u Izbornom zakonu BiH.

"Izborni zakon je morao biti mijenjan, barem u tehničkim aspektima o kome svi dobro znaju da omogućavaju krađu glasova", rekao je Čavić i ocijenio da u pripremi izbornog procesa ima devijacija i da se za "dobijanje biračkog tijela koriste javni resursi".

Prema njegovim riječima, u izvještajima nezavisnih revizorskih kuća može se vidjeti koliko ima "devijacija u cijelom sistemu `Elektroprivrede Republike Srpske` kada je u pitanju upravljanje javnim resursima".

Potpredsjednik SNSD-a Zdravko Krsmanović rekao je da izbori moraju biti fer, demokratski, slobodni, tajni, da građani sami, bez pritisaka, odlučuju koga će da biraju kao svoje predstavnike.