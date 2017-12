Čavić traži od SDS-a i PDP-a da što prije saopšte imena zajedničkih kandidata

BANJALUKA - Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Dragan Čavić zatražio je danas od SDS-a i PDP-a da što prije saopšte imena zajedničkih kandidata za najvažnije funkcije na narednim opštim izborima, jer u protivnom, kako je rekao, NDP neće više čekati.

"Ako te situacije nema do Nove godine, NDP će tražiti svoj put, rasterećen partnerstva s bilo kim. Smatramo da više nema vremena za bilo kakve kalkulacije i tražimo od naših partnera da u najkraćem mogućem roku se jasno definiše politika i kadrovi koji će predstavljati stranke u našem bloku (Savez za promjene) na narednim izborima", dodao je Čavić isključivši bilo kakvu mogućnost saradnje s, kako je rekao, "režimom u Republici Srpskoj, SNSD-om i njihovim političkim partnerima".

Ukoliko do Nove godine ne budu zvanično saopštena imena kandidata i ne postigne se dogovor, Čavić hoće da se odredi koji je to datum u januaru kada će se to znati.

"Taj odgovor podrazumijeva da se sve zna, koje politike treba da budu osnova našeg nastupa u narednoj godini i na koji način možemo da se prikažemo kao ozbiljna alternativa režimskim strankama. Ako naši partneri to ne žele, mi više nećemo čekati", ustvrdio je Čavić u izjavi novinarima, nakon sjednice Glavnog odbora NDP-a.