Čavka: Previše vikend patriota koji žele da zastupaju povratnike

Previše je virtuelnih ratnika, odnosno vikend patriota koji ne žive u RS, čija djeca ne pohađaju škole u RS, a danas žele da predstavljaju povratnike, kaže Admir Čavka, kandidat SBB-a za predsjednika RS.

"Ključni problem bošnjačke povratničke zajednice je ekonomija, odnosno nedostatak radnih mjesta. Nažalost, broj povratnika se iz godine u godinu smanjuje upravo iz ekonomskih razloga, i taj trend mora da se zaustavi. Borim se za glasove onih koji žele da grade nove politike, nove vrijednosti, koji neće druge nazivati fašistima, a odmah nakon izbora ući u koaliciju s istima", rekao je Čavka.

NN: Zašto ste odlučili da se kandidujete za predsjednika RS?

ČAVKA: Odluku o mojoj kandidaturi za predsjednika, odnosno potpredsjednika RS su donijeli organi SBB BiH. Smatram da je potreban potpuno novi pristup borbi za prava povratnika, odnosno svih građana koji su odlučili da žive kod svoje kuće, na svojim kućnim pragovima.

NN: Zbog čega mislite da ste bolji izbor od drugih kandidata koji se bore za ovu poziciju?

ČAVKA: Predstavljam novu generaciju političara koji žele ekonomski patriotizam, koji će obezbijediti povratnicama da žive od svog rada. Previše je virtuelnih ratnika, odnosno vikend patriota koji ne žive u RS, čija djeca ne pohađaju škole u RS, a danas žele da predstavljaju povratnike. Potrebno je da se takmičimo u kreiranju novih radnih mjesta, koja jedino garantuju budućnost povratnicima. Postoje oni koji legitimno izabrane predstavnike jednog naroda, u ovom slučaju srpskog, nazivaju fašistima... To su jako opasne poruke koje nikome ne donose dobro, prvenstveno nama koji svaki dan živimo kod svoje kuće i ja sam decidno protiv takve politike.

NN: Ako pobijedite, koji će biti Vaši prioriteti?

ČAVKA: Moji prioriteti su decidno jasni: ekonomija i zaposlenje. Nažalost, politika povratnika se svela na politiku freze i plastenika i to se mora mijenjati. Veliki je broj uspješnih ljudi koji su s ovih prostora, a žive širom svijeta, i voljni su da svoje znanje, odnosno investicije usmjere na ove prostore. S obzirom na to da sam dugo živio u EU, želim da budem most koji će da spaja bh. dijasporu sa domovinom.

NN: Šta je ključni problem bošnjačke populacije u RS, za čije glasove se borite?

ČAVKA: Ključni problem bošnjačke povratničke zajednice je ekonomija, odnosno nedostatak radnih mjesta. Nažalost, broj povratnika se iz godine u godinu smanjuje upravo iz ekonomskih razloga, i taj trend mora da se zaustavi. Borim se za glasove onih koji žele da grade nove politike, nove vrijednosti, koji neće druge nazivati fašistima, a odmah nakon izbora ući u koaliciju s istima.

NN: Mnogo mladih ljudi napušta ove prostore jer ne vide perspektivu. Šta je, po Vama, ključno uraditi da se ovi trendovi promijene?

ČAVKA: S obzirom na to da sam se vratio iz lagodnog života u Danskoj, sa željom da živim u svom rodnom gradu Banjaluci, mislim da postoje načini koji će obezbijediti mladima ostanak na ovim prostorima.

Predsjednik SBB BiH Fahrudin Radončić iz svojih ličnih sredstava stipendira 20 studenata iz Srebrenice. Upravo su ovo matrice na kojima se mora graditi neka nova budućnost na ovim prostorima, gdje će nam obrazovanje i ekonomija biti prioritet svih prioriteta.