Čemu služe konkursi kada politika dijeli fotelje i radna mjesta?

BANJALUKA - Čemu služe konkursi za zapošljavanje u javnim institucijama, ako već ko zna koliko puta čujemo da je za funkciju potrebna politička podrška, pitanje je koje se još jednom nametnulo u javnosti nakon što je Andrea Dorić, kadar Socijalističke partije, priznala da je dvije fotelje zauzela uz stranačku pomoć.

Mnogi smatraju da je crvena linija ne lagano pređena, nego pregažena, jer skoro niko više i ne krije da se ne samo masno plaćene funkcije dijele i šakom i kapom uz aminovanje političkih stranaka, nego i obična radna mjesta.

Dodatno ogorčenje javnosti najnovijim primjerom izazvala je Dorićeva, koja je potvrdila da je uz podršku partije došla na funkciju izvršne direktorice "Puteva Republike Srpske" i člana UO Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

"Ja sam delegirana na mjesto izvršnog direktora u 'Putevima RS' ispred svoje političke opcije i naravno da je to prihvaćeno. S druge strane, imala sam i konkurs u APIF-u, isto je bila podrška partije i to se desilo, tako da sam ja na te dvije funkcije iz tog razloga", navela je za Una TV Dorićeva, koja je i narodni poslanik.

Nije njena izjava usamljena, pa tako javnost pamti i postavljanje Kostadina Vasića (US) na čelo Instituta za javno zdravstvo Srpske, kada su ministri Suzana Gašić (DEMOS) i Boris Pašalić (SNSD) priznali da su glasali za ovo imenovanje koje je, kako su rekli, rezultat koalicionog dogovora.

"Ja sam za, jer je to pitanje unutar koalicionog dogovora na koji ja kao ministar apsolutno nemam nikakav uticaj. Na takav način se u stvari imenuju već godinama rukovodioci tih javnih ustanova", izjavio je tada Pašalić.

I Gašićeva je indirektno potvrdila da je to pitanje već bilo riješeno prije nego što je došlo pred Vladu Srpske.

"Takođe, glasala sam za imenovanje Vasića. To je pitanje koje se rješava na kadrovskoj komisiji, u skladu s koalicionim dogovorima i pojedinačno ne znači ništa da li smo za ili protiv", rekla je Gašićeva govoreći o tome kako je na čelo Instituta za javno zdravstvo RS došao bezbjednjak, kadar Ujedinjene Srpske.

Međutim, sudeći po današnjoj objavi na Twitteru lidera Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića, njega je sramota zbog slučaja "Dorić".

"Kako god, ali Andrea Dorić i njeno shvatanje politike je sramota svih nas. Ko se ne postidi takvog objašnjenja gori je od toga. Kvalifikacije i znanje su potpuno poniženi jer kad jedan nekompetentan dobije dobar posao, trojica sjajnih napuste zemlju. Mene je sramota iako nemam ništa s tim", naveo je Stevandić.

I to nije sve - ostala je upamćena i izjava lidera SNSD-a Milorada Dodika od prije nekoliko godina, kada je rekao da samo angažman u politici omogućava da realizujete svoje ideje.

"Možete da budete najbolji student, možete da budete najbolji stručnjak u nekoj oblasti, ali ako niste u sistemu vlasti, ako niste dio vlasti, ponekad vam to sve izgleda kao zabluda", rekao je Dodik 2018. godine.

Javnost je zgrožena i pita se koliko još ovakvih primjera treba da se desi kako bi se neko, ako ništa drugo, bar iskreno postidio, dok mnoštvo mladih i obrazovanih ljudi pokušava da dobije zasluženo radno mjesto. Ključno je pitanje - koliko je uopšte stranačkih uhljeba za koje se nikad nije saznalo?

Sindikalci kažu da novi zakon o državnim službenicima, koji treba da doprinese pravičnijem zapošljavanju u javnom sektoru, već duže vrijeme sakuplja prašinu. Poručuju da treba da stvaramo društvo sposobnih, a ne društvo podobnih.

"Andrea Dorić je samo potvrdila ono što zaista imamo u praksi i zbog toga je javnost ogorčena i zgrožena, uključujući i mene. Zbog tih svih devijacija smo i tražili donošenje novog zakona o državnim službenicima, u kojem će se jasno definisati institut konkursa i kako se može napredovati u službi, a ne da to bude plijen bilo koje političke stranke", ističe za "Nezavisne novine" Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske.

Aleksandar Radeta, direktor Agencije za državnu upravu Republike Srpske, kaže da Agencija nema nadležnosti kada je riječ o izboru Dorićeve u APIF, niti u "Putevima RS". Nijedan taj konkurs, ističe, nije išao preko Agencije.

"Koliko je meni poznato, uglavnom se ne može na rukovodeća radna mjesta u takvim institucijama doći bez političke podrške. Ja sam više za to da, i ako postoji politička podrška, kada stranke dogovore određene pozicije, one treba da ponude pet, deset ili više svojih kandidata, pa ako se već raspoređuje između stranaka, da neko od tih kandidata bude izabran. Nisam za to da određeno lice po imenu i prezimenu može doći na bilo koju poziciju bez konkursa i bez konkurencije", naglasio je Radeta u izjavi za "Nezavisne novine".

Izjavu smo danas pokušali dobiti i od Petra Đokića, lidera SP, odnosno stranačkog šefa Dorićeve, ali se na naše pozive nije javljao. Ne ćuti, međutim, dobar dio javnosti, ali ni pojedini zvaničnici, pa je tako Milko Grmuša, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka, zbog slučaja "Dorić" podnio Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka krivičnu prijavu protiv nepoznatog lica ili više njih.

Grmuša smatra da je u tom postupku svjesno prekršen Krivični zakonik RS i to u dijelu koji se odnosi na povredu pri zapošljavanju, te krivična djela trgovina uticajem, nesavjestan rad u službi i zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.