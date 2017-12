Cenić: Kada treba uzeti pare od naroda, onda nema veze ko je ratni zločinac

SARAJEVO - Ekonomski ekspert i analitičar Svetlana Cenić smatra da će naredna godina biti teža za građane BiH kada je u pitanju ekonomska situacija.

Ona je u emisiji "Novi dan" na televiziji "N1" sublimirala dešavanja u protekloj godini.

"Ne bih voljela da mi se ponovi 2017. Dočekali smo Upitnik, pa je trebalo pet puta da se usvoje akcize što je pokazalo besmisao, dezavuisanje institucija. Onda smo se prošetali od Haga do Evrope, revizija presude uz gromoglasna obećanja, pa onda presude šestorki HVO-a, čudne najave koalicija. Za mene je najveći poraz to što smo pokazali da je taj evropski put jedna totalna farsa", kazala je Cenić.

Dodala je da su međunarodni politički eksperti dali do znanja da će iste stranke opet pobijediti na izborima.

"Međunarodna zajednica je jasno dala do znanja građanima da će ponovo pobijediti ljudi koji su na vlasti. Da to nema veze sa gradnjom puta potpuno je jasno iz sva tri različita teksta Zakona koja su objavljena. MMF je bio indiferentan prema tim akcizama, a zgrožena sam izjavom domaćih dužnosnika: Možda će nam doći IKEA. To je jedno potcjenjivanje, a posebno su ogavni oni koji kažu da je to evropski put. Ako je to evropski put, ja neću na njega, ja ću na regionalni", rekla je ona.

Cenić smatra da će narodna godina biti ekonomski teža, posebno od februara kada krene implementacija Zakona o akcizama u svim sektorima.

"Kada treba uzeti pare od naroda, onda nema veze ko je ratni zločinac. To je zaista podcjenjivanje svih građana, ja zaista želim sretan februar svima koji slave. Sve što je rađeno je da bi se obezbijedio opstanak ove vlasti. Generalno u BiH nije dobro, ali je u FBiH malo bolje nego u RS jer je industrija bolja. Što se tiče gospodina Čovića on je uvijek optimista osim kada nije. Ko je na vlasti svih ovih godina? Od prije rata pa do dan danas. Nema ovdje nevinih, neiskvarenih i pravednih jer se vidi gdje smo", istakla je Cenić.

"Ne kažem da nema nade, samo kažem da smo svaki dan sve bliže onom dnu s kojeg neće preostati ništa drugo osim da se penjemo", poručila je Svetlana Cenić.

(N1)