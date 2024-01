Centralna banka BiH dobila prvu guvernerku

SARAJEVO - U Sarajevu je danas održana sjednica novog saziva Upravnog odbora, na kojoj je izabran novi guverner Centralne banke BiH.

Na ovo mjesto je izabrana dekanesa Ekonomskog fakulteta UNSA prof. dr. Jasmina Selimović, prenosi "Avaz".

Podsjetimo, Predsjedništvo BiH je na inicijativu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića u decembru imenovalo novi Upravni odbor Centralne banke BiH, nakon što je prethodnom sazivu mandat istekao još u avgustu 2021.

Prva je žena na poziciji guvernera Centralne banke BiH.

Jasmina Selimović je na Ekonomskom fakultetu odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti finansija i stekla zvanje doktora ekonomskih nauka.

Od 2012. godine obavljala je funkciju prodekana za nastavu i naučno istraživački rad, a 2018. godine je izabrana prvi put za dekanesu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Aktivna je pri svjetskim organizacijama za akreditaciju poslovnih škola i univerziteta, a angažovana je i kao međunarodni ekspert za akreditaciju pri agencijama za kvalitet u zemljama EU, prenosi Klix.

Autorka je nekoliko knjiga i poglavlja u monografijama brojnih naučnih i stručnih članaka objavljenih u međunarodno indeksiranim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima.

Za proteklih 26 godina Centralnu banku BiH predvodila su četiri guvernera.

Prvi je bio Serge Robert iz Francuske (avgust - oktobar 1997. godine), zatim Peter Nicholl sa Novog Zelanda u dva mandata (od oktobra 1997. do 31. decembra 2004.), Kemal Kozarić u dva mandata (od 2005. do 2015.) i Senad Softić (od 2015. do danas).

