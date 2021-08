Centralna banka pred blokadom?

SARAJEVO - Mandat članovima Upravnog odbora Centralne banke BiH, a samim tim i guverneru Senadu Softiću, ističe sutra, a s obzirom na to da Zakon o centralnoj banci BiH ne poznaje ni tehnički ni v.d. mandat, veliko je pitanje kako će ova institucija funkcionisati u budućnosti.

"Niko ništa ne zna, niti članovi Uprave CB BiH imaju instrukcije kako dalje nastaviti raditi, a ni guverner se ne oglašava po tom pitanju, tako da je sve neizvjesno i upravljanje CB BiH je dovedeno u pitanje", ispričao je izvor "Nezavisnih" blizak Centralnoj banci BiH.

Isti izvor navodi da ovakva situacija još nije zabilježena kada je u pitanju Centralna banka BiH, te da je ranije bilo slučajeva da Upravni odbor ostane bez pojedinih članova, ali je uvijek postojao guverner koji je bio u mandatu, međutim sad je situacija potpuno drugačija jer mandat ističe svima.

Inače, aktuelni guverner CB BiH izabran je na sjednici održanoj 11. avgusta 2015. godine, a na tom mjestu zamijenio je Kemala Kozarića, kojem je mandat isticao upravo na taj dan.

U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine nismo uspjeli saznati kako će prevazići ovu situaciju, odnosno da li će još aktuelna uprava nastaviti s radom i da li je moguće da dođe do problema prije svega prilikom isplate spoljnog duga BiH, a u pitanje se dovodi i rad Komisije za vrijednosne papire BiH.

"Sve je povezano, mnogo pitanja se postavlja, a nema nijednog odgovora. Nadležne institucije, prije svih Predsjedništvo BiH, ćute, a s obzirom na to da su trenutno u blokadi - od njih se i ne očekuje da razriješe ovu situaciju", ispričao je isti izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, na jednoj od posljednjih sjednica Predsjedništva BiH, dok je njime predsjedavao Milorad Dodik, bilo je i imenovanje članova Upravnog odbora, međutim po zahtjevu Željka Komšića, člana Predsjedništva BiH, to je povučeno s dnevnog reda jer je on tražio još malo vremena za konsultacije. Takođe, kako nezvanično saznajemo, nije isključena mogućnost da upravo Komšić, a pod izgovorom hitnosti, sazove novu sjednicu Predsjedništva BiH i da on i Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH, bez Dodika imenuju tri od ukupno pet članova Upravnog odbora CB BiH koji mogu donositi odluke i izabrati guvernera.

"Srpski članovi Upravnog odbora BiH na posljednjoj sjednici odmah na početku su rekli da neće da odlučuju pozivajući se na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske donesene nakon što je Valentin Incko, bivši visoki predstavnik u BiH, nametnuo izmjene Krivičnog zakona BiH", ispričao je izvor "Nezavisnih" i Centralne banke BiH, istovremeno dodajući da to ništa ne znači te da Upravni odbor i bez članova iz Republike Srpske može donositi odluke jer je potrebna većina od pet.

Posljednja sjednica članova Upravnog odbora Centralne banke BiH pred istek mandata, kako nezvanično saznajemo, biće održana 10. avgusta i na njoj bi trebalo da se razgovara o tome kako dalje, međutim s obzirom na to da predstavnici Republike Srpske neće odlučivati, pitanje je kako će se stvari odvijati jer je jedna od ideja i da se uputi hitna urgencija Predsjedništvu BiH za imenovanje novih članova Upravnog odbora BiH.