Četiri partije formirale skupštinsku većinu Kozarskoj Dubici

KOZARSKA DUBICA - Skupštinsku većinu u novom sazivu Skupštine opštine (SO) Kozarska Dubica čine odbornici SNSD-a, DNS-a, SP i NDP-a, a za predsjednika SO tajnim glasanjem izabran je Siniša Zlokapa iz SNSD-a.

Na danas održanoj konstitutivnoj sjednici odlučeno je da će funkciju potpredsjednika SO vršiti Vladimir Rokić iz iste političke stranke.

Za zamjenika načelnika opštine izabran je Dragan Trkulja iz DNS-a, dok je za vršioca dužnosti sekretara izabran Milan Pupavac.

Prema usvojenom dnevnom redu prve konstitutivne sjednice Skupštine opštine, na prijedlog načelnika opštine Radenka Reljića, imenovani su vršioci dužnosti načelnika odjeljenja, u skladu s Odlukom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Opštinske uprave Kozarska Dubica.

Za v.d. načelnika Odjeljenja za finansije izabrana je Nada Grgača, v.d. načelnika Odjeljenja sa stambeno-komunalne poslove i prostorno uređenje Darijan Babić, v.d. načelnika Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti Goran Mirić, v.d. načelnika Odjeljenja za poljoprivredu Duško Bodilović i v.d. načelnika za privredu Slobodan Premasunac.

Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić u izjavi novinarima konstatovao je da je danas završen prvi dio konstitutivne sjednice Skupštine opštine, na kojoj su implementirani rezultati lokalnih izbora održanih 15. novembra prošle godine.

Reljić je naveo da je predsjedavajući radnog predsjedništva zloupotrijebio Statut i Poslovnik o radu Skupštine opštine, nakon čega su odbornici opozicije napustili sjednicu.

"Gospodin Dušan Drljić pokušao je prekinuti sjednicu pozivajući se na to da nisu bile obavljene adekvatne konsultacije s političim strankama iako je on sam bio u obavezi da to uradi", rekao je Reljić novinarima i dodao da se riječ o političkoj opstrukciji i cinizmu.

Reljić je naveo da je rad konstitutivne sjednice Skupštine opštine dalje nastavljen u skladu sa zakonom.

"Ovdje se samo šalje loša slika tako da građani Kozarske Dubice moraju ubuduće da paze za koga glasaju, jer odbornici koji su napustili Skupštinu zajedno s odbornikom Drljićem imali su za cilj da vrše opstrukciju, da se ne usvoji budžet i da se pogorša ionako loša situacija u opštine Kozarska Dubica i to na štetu građana", rekao je Reljić.

Načelnik Reljić konstatovao je da je danas uspješno formirana lokalna vlast u Kozarskoj Dubici i najavio da će sjednica Skupštine opštine Kozarska Dubica biti nastavljena nakon što se formiraju odbornički klubovi, koje bi trebalo da formiraju komisije i druga radna tijela SO.

"Još jednom želim da građanima opštine Kozarska Dubica zahvalim na povjerenju koje su dali ljudima koji ih ovdje predstavljaju u vlasti, a onima koji se bave političkim spletkama poručujem da to ide na njihov račun i obraz", izjavio je Reljić.

Novoimenovani zamjenik načelnika opštine Kozarska Dubica Dragan Trkulja zahvalio je odbornicima DNS-a i načelniku opštine koji su ga predložili za tu funkciju.

"Zalagaću se da svojim znanjem i kreativnošću pokušam doprinijeti kvalitetnom radu Opštinske uprave. Moja očekivanja usmjerena su ka dobru naroda i ove naše zajednice, koja prolazi kroz turbulentna vremena i svakako mislim da svi trebamo u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima doprinijeti da očuvamo ovu opštinu i omogućimo da ona napreduje", rekao je Trkulja.

Novoizabrani predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Siniša Zlokapa zahvalio je svim kolegama odbornicima koji su učestvovali u radu konstitutivne sjednice.

"Mogu samo da kažem da ću dužnost predsjednika Skupštine opštine Kozarska Dubica obavljati u skladu sa zakonom, poslovnikom i statutom i u najboljem interesu naših građana", rekao je Zlokapa novinarima.

Odbornik SNSD-a Jovica Šuman zahvalio je svim odbornicima i funkcionerima koji su učestvovali na današnjoj sjednici, ali i svim građanima opštine Kozarska Dubica koji su ponovo dali podršku načelniku Reljiću i koji su omogućili da skupštinska većina zajedno s načelnikom ponovo preuzme odgovornost za vođenje opštine Kozarska Dubica.

"Klub odbornika SNSD-a radiće s ciljem da naša opština preživi sve ove nedaće koje su bile proteklih godina i da krenemo boljim putem naprijed", rekao je Šuman.

Odbornik DNS-a Dragan Brdar rekao je da je ta stranka ostala privržena koalicionom sporazumu koji je potpisan prije lokalnih izbora, uz podršku načelniku Reljiću.

"Dali smo pun doprinos njegovom reizboru, a sada DNS participira u vlasti u Skupštini opštine Kozarska Dubica. U naredne četiri godine pokazaćemo da ćemo voditi politiku podmlađivanja stranke što smo i danas dokazali pri imenovanju naših kadrova", rekao je Brdar novinarima.

Odbornik SP Živko Goga rekao je da su se odbornici te partije na današnjoj sjednici ponašali odgovorno i konstruktivno.

"Dio smo skupštinske većine i vjerujem da će Kozarska Dubica sa ovim rukovodstvom i ovom skupštinskom većinom krenuti u pravcu oporavka i progresa", rekao je Goga.

Odbornici Skupštine opštine čije je mandate potvrdila Centralna izborna komisija, novoizabrani funkcioneri i rukovodeći službenici položili su danas svečanu izjavu, a Skupština opštine je donijela niz odluka i zaključaka o prestanku funkcija i mandata u skladu sa zakonom.

Jednoglasno je utvrđen i Zaključak kojim Skupština opštine Kozarska Dubica izražava stav da je predsjedavajući radnog predsjedništva Dušan Drljić prekršio odredbe Statuta i Poslovnika Skupštine opštine Kozarska Dubica.

U zaključku se konstatuje da je predsjedavajući imao dužnost i obavezu da obavi konsultacije sa političkim partijama i nezavisnim odbornicima koji imaju mandate u Skupštini opštine Kozarska Dubica.