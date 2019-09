Cicović: Glas Srpske daleko se čuo kroz "Dane Srpske u Srbiji"

BEOGRAD - Direktor Predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađen Cicović rekao je da je manifestacija "Dani Srpske u Srbiji" ove godine bila i više nego uspješna i da se glas Republike Srpske daleko čuo.

Obraćajući se okupljenima na zatvaranju manifestacije u Narodnom pozorištu, među kojima su predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, te ministri i brojne javne ličnosti, Cicović je dodao da su to utisci koji su sabrani iz 21 grada Srbije.

Cicović je istakao da su za više nego uspješno predstavljanje Srpske u Srbiji zaslužni, prije svega, svi učesnici manifestacije, da te pohvale prijaju, ali i obavezuju da se svake godine napreduje.

On je naglasio da to obavezuje da se sljedeće godine pokuša nadmašiti sve što je do sada urađeno u okviru ove manifestacije, te napomenuo da 2020. godine Republika Srpska slavi 28 godina postojanja i 25 godina međunarodnog priznanja Dejtonskim sporazumom.

"U uvjerenju da nećemo iznevjeriti vaša i naša očekivanja i našu i vašu Republiku Srpsku i Srbiju, ja vam se još jednom zahvaljujem što ste i ove godine bili sa nama i tako i lično doprinijeli uspješnosti predstavljanja Srpske u Srbiji ove godine", dodao je on.

Prema njegovim riječima, pohvala srpskoj zemlji, narodu i jeziku, čime je započeta ovogodišnja manifestacija "Dani Srpske u Srbiji", za ovih sedam dana čula se i prihvatila kroz 24 različita programa i slila u istu želju.

"To je želja da volimo i čuvamo i svoju zemlju, svoj narod i jezik onako kako nam je poručio Vuk Stefanović Karadžić: `Neka svako uradi što je kadar i neće narod propasti`. Živjela Republika Srpska! Živjela Srbija", poručio je Cicović.

U umjetničkom dijelu programa priređen je koncert Banjalučke filharmonije. Dirigovaće Vesna Šouc-Tričković, a kao solisti nastupiće operski pjevači - soprani Snežana Savičić-Sekulić i Dunja Simić, te bariton Vasa Stajkić.

Završnog dana manifestacije "Dani Srpske u Srbiji", danas je u Požarevcu u Centru za kulturu prvak Beogradskog dramskog pozorišta, glumac Slobodan Ćustić izveo monodramu "O glumatanju".

U Sremskoj Mitrovici u Biblioteci "Gligorije Vozarević" održano je književno veče pisaca iz Republike Srpske, gdje su se predstavile Jovanka Stojčinović Nikolić i Ranko Pavlović.

Manifestacija "Dani Srpske u Srbiji" svečano je otvorena 4. septembra u Narodnom pozorištu u Beogradu u prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije.

Ova manifestacija, koja građanima Srbije svake godine putem zanimljivih programa predstavi kulturu, umjetnost, nauku, prosvjetu i privredu Republike Srpske, ove godine je imala 24 programa u više od 30 izvođenja u 21 gradu i opštini u Srbiji - od Subotice do Vranja, od Užica do Vršca.