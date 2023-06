Čiji bombarderi smiju da lete nad Balkanom

BANJALUKA, SARAJEVO - Prelet američkih teških bombardera preko teritorije BiH u utorak izazvao je veliku pažnju javnosti i u BiH i u regionu, a svi su ovaj događaj shvatili kao poruku SAD BiH i regionu.

Radi se o dva aviona tipa B-B1, dužine oko 45 metara, koji su u sastavu Ratnog vazduhoplovstva SAD, a ovaj prelet je pun simboličnih poruka koje su SAD željele da pošalju građanima ne samo BiH, nego i cijelog regiona.

Zvanična poruka, koju je prenio Majkl Marfi, američki ambasador u BiH, je podrška cjelovitosti, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru BiH. Poruka između redova je bila da su SAD i te kako prisutne i da posmatraju sve što se dešava na terenu.

Vjerovatno se željelo poručiti i to čiji bombarderi smiju da lete iznad zapadnog Balkana, a čiji to ne bi mogli ni kada bi htjeli.

Inače, radi se o dva bombardera koji su dio Sedmog bombarderskog krila stacioniranih u vazdušnoj bazi SAD u Teksasu. Avioni su poletjeli iz Ujedinjenog Kraljevstva, a ova demonstracija ima i vojnu poruku - da je Vazduhoplovstvo SAD spremno u svakom trenutku na djelovanje, ukoliko se ukaže potreba.

Iako je bilo predviđeno da avioni u niskom letu prelete ne samo iznad Sarajeva, nego i iznad Banjaluke, niski prelet realizovan je samo preko Sarajeva, što se može protumačiti kao čin uvažavanja nezvaničnih sugestija pojedinih zvaničnika RS koji su, kako saznajemo, pitali može li da se ne ide s niskim preletom, što su SAD, po svemu sudeći, i uvažili.

Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, za "Nezavisne" kaže da je prelet prije svega odgovor na rusko pitanje, odnosno ono što Amerikanci vide kao nedozvoljeno miješanje te zemlje u regionu.

"Ideja je da se letovima bombardera nad savezničkim zemljama pošalje poruka da je Amerika čvrsto iza svojih saveznika i da neće dozvoliti radikalan razvoj situacije, konkretno za naš region na južnom krilu NATO-a. U ovom trenutku su u toku velike vježbe pod zajedničkim imenom "Defender 23" i odvijaju se od Crne Gore, Sјeverne Makedonije pa do Rumunije, gdјe će biti završnica na delti Dunava i potpuno je situacija usredsređena na rat u Ukrajini", ističe on.

Prema njegovom mišljenju, uz rat u Ukrajini, za SAD i za NATO je region zapadnog Balkana od suštinske važnosti jer ne žele da dozvole Rusiji da se učvrsti u regionu. Prema njegovim saznanjima, prelet je bio i način da se BiH uključi u ove vojne vježbe na indirektan način, i to kroz obuku za navođenje avijacije.

"Poruka je jasna: suštinske potrebe za takvim preletima nema, ali činjenica je poruka koja je poslana sa značenjem - mi smo iznad Sarajeva nisko, a ne dopada nam se mnogo šta rade vlasti u Banjaluci. Poruke su obostrano razmijenjene i Amerikanci možda nisu mogli pročitati iz bombardera, ali su mogli iz medija da pročitaju natpis koji je stavljen na trgu u Banjaluci", ističe on.

I njemački Deutsche Welle piše da ovaj simboličan čin ne predstavlja demonstraciju sile, već pokazuje odlučnost SAD da po potrebi unilateralno djeluju kako bi zaštitili svoje saveznike u regiji, kako smatraju BiH. Ističu da Srbi imaju bolno iskustvo iz devedesetih godina jer su ovi bombarderi korišteni za gađanje srpskih položaja za vrijeme kosovskog rata 1999. godine "tepih bombama".

"Američki strateški bombarderi lete iznad BiH kao podrška ovoj zemlji, ali to se dešava u vrijeme nestabilne situacije na Kosovu, gdje je došlo do sukoba između Srba i KFOR-a. Zato mislim da je let bombardera iznad BiH ujedno i poruka da se eskalacija sukoba na Kosovu i eventualno širenje sukoba na druge regionalne države ne bi isplatilo", naglašeno je u ovom tekstu.

Iako su se odnosi između Srbije i SAD pokvarili tokom devedesetih godina, prethodno je postojala duža faza savezništva, posebno u periodima Prvog i Drugog svjetskog rata, a američki zvaničnici vjeruju da ove dvije zemlje, kao i narodi, mogu okrenuti novu stranicu partnerstva i saradnje.

(Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država).