Članarina u Savjetu Evrope viša od 600.000 KM, a BiH bez delegacije

SARAJEVO - Iako neće imati svoju delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, Bosna i Hercegovina za članstvo u ovoj organizaciji platiće nekoliko stotina hiljada KM.

"Članstvo se mora platiti. Plaća se članarina, a ne učešće na sjednicama, tako da će BiH kao član Savjeta Evrope morati da plati onaj dio koji joj je određen za članarinu, bez obzira na to što u 2019. godini neće imati svoju delegaciju", rekla je Milica Marković, bivši član Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope.

Juče smo pokušali saznati koliko će tačno BiH novca izdvojiti i platiti članstvo i pored toga što neće učestvovati u radu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, ali nismo uspjeli, jer nam u Ministarstvu spoljnih poslova BiH nisu odgovorili na postavljena pitanja.

Prema nezvaničnim informacijama, članstvo u Savjetu Evrope BiH godišnje košta malo više od 640.000 KM, ali nije isključeno da je ta cifra i veća s obzirom na to da je krajem prošle godine bilo govora o povećanju kontribucije za države članice, posebno nakon prijetnji Rusije da će napustiti Savjet Evrope i problema sa Turskom.

Podsjećanja radi, nakon što nije na vrijeme imenovala delegaciju u Parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope, deset fotelja namijenjenih BiH će u toku ove godine biti prazno. BiH je u roku od šest mjeseci, nakon održanih opštih izbora u BiH imala obavezu da imenuje novu delegaciju u Parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope, međutim to nije uradila s obzirom na to da parlament BiH, zbog nemogućnosti dogovora i opstrukcija u formiranju vlasti, nije ni zasjedao.

"To je jedna diplomatska katastrofa koju su nam, nažalost, priredili iz parlamenta BiH, jer svake godine se vrši verifikacija poslanika iz Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope, svake godine se obnavlja sastav. Za mene je to jedan šokantan i neodgovoran pristup", rekao je Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, a prenose agencije. On kaže da se morao naći minimum konsenzusa da se sjedne i dogovore te stvari kako bi ljudi bili poslati tamo da se ne pravi bruka.

"Ovo što nismo uradili šalje lošu sliku o ukupnoj kredibilnosti BiH i njenoj sposobnosti da ispunjava međunarodne obaveze i negativan uticaj će imati na percepciju ključnih ljudi u Evropi koji će odlučivati o našim koracima naprijed", rekao je Crnadak.

I pored toga što nije zasjedao parlament BiH, čija su oba doma trebala da potvrde članove delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, bilo je pokušaja da se ta delegacija sastavi. Borjana Krišto, predsjedavajuća Predstavničkog doma parlamenta BiH, krajem januara uputila je dopis pojedinim strankama da predlože imena za sastav delegacije, međutim pojedine stranke su se oglušile na taj zahtjev tražeći prvo da se formira Savjet ministara BiH.