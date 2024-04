Članovi RIK-a podnijeli ostavke, opozicija ne da svoje članove na lokalu

BANJALUKA - Članovi Republičke izborne komisije, njih pet koji su prisustvovali sjednici, podnijeli su ostavke, potvrdio je Oliver Blagojević, predsjednik Republičke izborne komisije.

On je kazao da se RIK sastoji od sedam članova, ali da dvoje iz opravdanih razloga nije prisustvovalo sjednici, istovremeno naglašavajući da ostavke nisu podnesene zbog političkog pritiska, već su lični stav nakon zaključka Vlade Republike Srpske kojim su pozvani svi članovi izbornih organa da podnesu ostavke.

"Izbore ne sprovode ni CIK ni RIK već Sekretarijat, a pravi rudarski posao obavlja se u opštinskim i gradskim izbornim komisijama i biračkim odborima", rekao je Blagojević, predlažući da se odmah imenuje do 50 pojedinaca koji bi radili na organizaciji predstojećih izbora.

Podsjećanja radi, Vlada Republike Srpske je, nakon telefonske sjednice, pozvala sve članove "organa za sprovođenje izbora" da podnesu ostavke na svoje funkcije, a slično su uradili i zvaničnici Republike Srpske, navodeći da će Republika Srpska donijeti svoj zakon, sprovesti izbore, te da sertifikati CIK-a neće vrijedjeti ništa. Ipak, nakon poziva Vlade, do sada su samo članovi RIK-a podnijeli ostavke. Njih treba da razriješi Narodna skupština Republike Srpske, koja ih je i imenovala, dok članove opštinskih i gradskih izbornih komisija razrješavaju lokalni parlamenti. Problem bi mogao nastati u slučaju da CIK ne da saglasnost na smjenu članova biračkih odbora, s obzirom na to da Izborni zakon BiH tako propisuje.

U CIK-u su istakli da se moraju ispuniti obaveze iz Izbornog zakona, prema kojem su svi imenovani dužni da postupaju nezavisno, nepristrasno i da se ne povode političkim interesima i političkim naredbama.

"Očekujem od izbornih komisija njihovo zakonito i profesionalno postupanje, sve u cilju zakonite pripreme i provođenja nadolazećih lokalnih izbora", rekla je Irena Hadžiabdić, predsjednik Centralne izborne komisije BiH.

Kao što su "Nezavisne" ranije pisale, po svemu sudeći, na terenu, kada je riječ o ostavkama, biće neujednačeno, s obzirom na to da će članovi koji dolaze iz vladajućih stranaka podnositi ostavke, a članovi gradskih i opštinskih komisija koji dolaze iz opozicionih partija neće.

"Nisam za to da ljudi koji su izabrani u opštinske i gradske izborne komisije, evo konkretno koji su iz SDS-a, podnose bilo kakve ostavke, iz prostog razloga što to nije legalno. Njih su predlagale lokalne i gradske skupštine, a mandat im je dat uz saglasnost CIK-a. Kako su imenovani, tako mogu biti i razriješeni. To je jedno, drugo je da još nije usvojen izborni zakon Republike Srpske i nalazimo se u vakumu", rekao je Milan Miličević, predsjednik SDS-a.

Opozicija, osim što neće postupati po zahtjevu Vlade Republike Srpske, neće podržati ni izborni zakon Republike Srpske, a na takav stav opozicije reagovao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, koji je rekao da ne vjeruje da će iko sebi dozvoliti da "između Šmita (Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika) i Srpske, izabere Šmita".

"Nadam se pameti po tom pitanju", kazao je Stevandić.

Dan ranije Stevandić je rekao da će Narodna skupština Republike Srpske do 20. aprila usvojiti izborni zakon Republike Srpske.

