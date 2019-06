Članovi VSTS-a odbili kolektivnu ostavku

SARAJEVO - Smatram da svi treba da podnesemo kolektivnu ostavku kako bismo sačuvali kredibilitet institucije, kazao je na današnjoj sjednici Goran Nezirović, član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH, ali nije naišao na podršku kolega.

"Šta god mi uradili, ovaj saziv VSTS-a BiH neće moći da vrati povjerenje i neće biti u stanju da sprovede reformu pravosuđa", upozorio je Nezirović.

Uzvratio mu je predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija, koji je rekao da nije saglasan s tim i da je u toku organizovana i orkestrirana kampanja, koja za cilj ima preuzimanje kontrole nad pravosuđem u BiH.

Tegeltija, koji se vratio s godišnjeg odmora, dodao je da neće prihvatiti Nezirovićeve sugestije i da je ponosan na aktuelni saziv VSTS BiH.

Reagovala je i Jadranka Lokmić-Misirača, potpredsjednica VSTS-a, iz čijih se riječi zaključuje da na ostavku, bar zasad, ni ne pomišlja.

"Ostavku ću podnijeti kada ja budem željela, ali ne u ovom momentu, a onda ću da progovorim. Prihvatam da svi podnesemo ostavku jer smatram da smo za ovo stanje svi podjednako odgovorni", naglasila je Lokmić-Misirača.

Potpredsjednica VSTS-a Ružica Jukić uzvratila je Neziroviću riječima da smatra da ne treba da podnese ostavku i da za to ne vidi nijedan razlog. Ocijenila je da je u proteklih sedam godina dobro obavljala svoj posao, te dodala da je Nezirović taj koji bi trebalo da podnese ostavku. Jukićeva se, nakon sjednice, obratila medijima te naglasila da nema razloga da da ostavku.

"Priča se o nepotizmu, kolega je zaposlio svoju kćerku bez konkursa na kantonalni sud, ima dugove za komunalne usluge oko 14.000 KM, ima i 12 predmeta... Ako razgovaramo principijelno o svim stvarima, onda moramo znati da to nije principijelno", rekla je Jukićeva. Ona je istakla da će iz VSTS-a otići s istom imovinom koju je imala i ranije te da se nije obogatila kao članica VSTS-a, već da je dobila samo neosnovane napade. Posebno je podvukla da smatra kako nije narušila ugled VSTS-a i da Nezirović nema razloga da je poziva na ostavku.

"Znam da je ovo orkestrirano, tražiti kolektivnu ostavku, da bi se riješili pojedinih članova VSTV-a, koji smetaju. Odmah me to opredjeljuje da ne razmišljam o takvim stvarima", kazala je Jukićeva. Novinari su Jukićevu pitali gdje se nalaze "gumene sobe" o kojima već duže vrijeme priča, ali ona nije željela odgovoriti na to pitanje, optužujući novinare da je napadaju. Ona je optužila Valentina Incka, visokog predstavnika u BiH, da je učinio sve da BiH ne profunkcioniše pravno.

"Nikada nije sankcionisao nikoga iz zakonodavne i izvršne vlasti, jedino se petlja u sudske postupke", zaključila je Jukićeva, koja je pritom rekla i da ne bi, da nema čvrste dokaze, javno tvrdila da postoji uplitanje stranih ambasada u rad pravosudnih institucija BiH.

Na današnjem zasjedanju VSTS-a riječi je bilo o još jednoj temi. Tako je član VSTS-a Monika Mijić ocijenila da je VSTS BiH podijeljen po nacionalnoj liniji, što se moglo vidjeti u medijskim istupima članova ovog savjeta. Ona je predložila da se pravilnikom uredi ko može davati izjave u ime Savjeta i čija saopštenja mogu biti objavljena na internet sajtu VSTS-a. Navela je da su Tegeltija i Jukićeva davali izjave u ličnom svojstvu, a da se prvi put desilo da su se neki članovi Savjeta udružili i dali zajedničko saopštenje.

Na današnjem dijelu trodnevne sjednice VSTS-a vođena je diskusija i o zajedničkom pismu OEBS-a, Ambasade SAD i Delegacije EU u BiH, ranije upućenog VSTS-u, a u kojem je naglašeno da uočavaju određene zabrinjavajuće pojave koje negativno utiču na sprovođenje reformi.

Iz VSTS-a je kao zaključak navedeno da je imenovana komisija koja će sačiniti prijedlog teksta pisma kao odgovor na to zajedničko pismo.

Tužilaštvo BiH: Ometate nas

Povodom afere "Potkivanje" danas se oglasilo Tužilaštvo BiH, odakle tvrde da su žurno preduzeli niz istražnih radnji s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i osoba koje se navode u medijskim izvještajima. Tvrde i da je rad pravosuđa ometen.

"Prikupljeni su dokazi i donesena je naredba o sprovođenju istrage, kojom su obuhvaćeni inspektor Marko Pandža i biznismen Nermin Alešević", rekli su iz Tužilaštva BiH te podsjetili da je u tom predmetu saslušano više svjedoka, uključujući i Milana Tegeltiju, predsjednika VSTS-a.

Iz Tužilaštva su, pritom, saopštili da su u posljednje vrijeme prisutni svakodnevni i intenzivni pritisci na rad VSTS BiH, Tužilaštvo BiH odnosno pravosuđe BiH u cjelini, koji u određenoj mjeri već počinju ometati redovit rad pravosuđa.

"Tužilaštvo BiH forimiralo je predmet, gdje će biti ispitani motivi i razlozi osoba koje putem medija šalju javnosti takve negativne poruke o radu pravosuđa s ciljem destabilizacije pravosudnog sistema", navode iz Tužilaštva BiH.

"Odgovorne i nezavisne institucije treba da istraže korupciju i zloupotrebu položaja, a ne one koji rade na otkrivanju samih zloupotreba. Slobodni mediji i istraživačko novinarstvo igraju važnu ulogu u odbrani javnog interesa u demokratiji", napisala je Ambasada SAD u BiH na svom zvaničnom Twitter nalogu. Tužilaštvo BiH saopštilo je da je formiralo predmet u kojem će ispitati motive i razloge osoba koje putem medija rade na destabilizaciji pravosudnog sistema.