Čolak: Izmjene izbornog zakona test spremnosti za međusobno uvažavanje

Bariša Čolak (HDZBiH), zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH rekao je novinarima na božićnom prijemu kardinala Vinka Puljića u Sarajevu da je Budžet već na dnenvom redu Predstavničkog doma BiH i da on ne može reći kada će on biti razmatran i usvojen i kada će doći pred delegate.

„Ne vjerujem da će to stovriti neke probleme, bilo bi dobro da se usvoji što prije i ja vjerujem da će proračun ipak biti usvojen“, rekao je Čolak, dodavši i ako bude usvojen sa kojim danom zakašnjenja da to neće stvoriti nikakve probleme ili poremetiti proračunsku godinu.

Govoreći o očekivanjima za narednu godinu i najvećim izazovima, te inicijativi o „Dejtonu 2“ Čolak je rekao da će vidjeti šta će naredna godina donijeti, ali da bi on volio da to bude stabilizirajuća godina.

„Međutim, objektivno, teško je to za očekivati obzirom na činjenicu da je to izborna godina. Čekaju nas dodatni izazovi, ali evo želim vjerovati da će doći do izmjena Izbornog zakona BiH, da ćemo dočekati naredne izbore sa novim Izbornim zakonom, da ćemo provsti izbore i implementirati izborne rezultate“, kazao je Čolak.

Ističe da bi bilo dobro da se aktivira akcijski plan MAP, te da se što prije i što brže ispunjavaju uslovi za kandidatski status BiH u EU.

„Što se tiče inicijative o 'Dejtonu 2', teško je bilo šta reći. Bilo je dosta tih inicijativa, ali mislim da će vrijeme biti najbolji sudac. Po meni nama je potrebno mnogo više unutarnjih dogovora. Vratiću se ponovo na Izborni zakon i reći da mislim da je ovo jedan test jesmo li spremni da se međusobno priznamo i uvažimo i da ova zemlja konačno krene naprijed“, rekao je Čolak.