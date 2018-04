Čolak: Moje prisustvo govori da Hrvati ne bojkotuju sjednicu

SARAJEVO – Nakon što je sjednica doma naroda BiH prekinuta zbog nedostatka kvoruma, Bariša Čolak (HDZBiH), zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, kazao je da sa sigurnošću može reći za dva izaslanika zbog čega nisu došli na današnju sjednicu.

"Ljilja Zovko, nažalost, ima smrtni slučaj u obitelji, a Zdenka Džambas je bolesna. Što se tiče kolege Karamatića najbolje da vam on da svoje obrazloženje, on je rekao da ne može doći danas na sjednicu.

Upitan da kaže da li Hrvati bojkotuju sjednicu kako ne bi došlo do usvajanja izmjena Izbornog zakona BiH, Čolak je odgovorio da je on danas tu i da to dovoljno govori, a da sami novinari zaključe.

Na novinarsko pitanje da HDZ BiH ne želi ni pedalj da odstupi od svojih zahtjeva u pregovorima o izmjenama Izbornog zakona BiH, Čolak je odgovorio da nije HDZ najkrivlji, možda trebate pogledati i pročitati odluku Ustavnog suda broj 3/17 koja je na određen način propitivala naš prijedlog koji se tiče izbora izaslanika za Dom naroda, izbora članova Predsjedništva BiH i izbora u Mostaru.

"Dakle, ni u jednom segmentu naš prijedlog nije doveden u pitanje od strane Ustavnog suda. Bilo da je riječ o destruktivnosti po bilo koji konstitutivni narod, bilo da je riječ o neustavnosti bilo koje odredbe, toliko o tome", konstatovao je Čolak.

Upitan da kaže kako bi glasali da je danas bilo sjednice o izmjenama Izbornog zakona BiH koji se odnosi na skeniranje glasačkih listića, Čolak je rekao da ne može govoriti unaprijed kako bi glasali.

"Pazite, maloprije se kolega Tadić referirao na neka od ovih mišljenja koje smo dobili i u tom momentu sam vidio da smo dobili negativno mišljenje Središnjeg izbornog povjerenstva. I to mišljenje je jako dobro obrazloženo da to zaista nije moguće u ovom trenutku napraviti trebalo je predthodno napraviti strategiju za uvoženje novih tehnologija. Trebalo je formirati jednu interresornu radnu skupinu između Vijeća ministara i Središnjeg izbornog povjerenstva. Ništa od toga nije napravljeno da se dostavilo Parlamentarnoj skupštini na usvajanje, da napravimo jedan pilot projekt ako zaista nešto možemo napraviti, a možemo poboljšati sadašnje stanje, a ne ovako. Što se tiče drugih mišljenja koja smo dobili, dobili smo potpuno negativno mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka. Još uvijek nismo dobili mišljenje od Vijeća ministara, a znam da je mišljenje od strane ministarstva finnasija i trezora negativno. Toliko o tome", rekao je Čolak.