Čolak: 'Tuđmanova politika' izgovor za velikobošnjačku politiku

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak izjavio je da su optužbe da HDZ dijeli BiH i da vodi "Tuđmanovu politiku" samo izgovor za drugu politiku - velikobošnjačku.

On je ocijenio kao običnu glupost izjavu predsjednika DF-a Željka Komšića da "HDZ BiH dijeli državu i da vodi politiku (bivšeg predsjednika Hrvatske) Franje Tuđmana".

"Pustite Tuđmana i Tuđmanovu politiku. Kako mislite da Hrvati mogu podijeliti BiH s obzirom na disperziju Hrvata. To je samo izgovor za ovu drugu politiku - velikobošnjačku. Građanska BiH znači dominacija većinskog naroda. Imali smo to i u bivšoj državi, to ne vodi ničemu. Mislim da što prije ljudi to shvate biće nam svima bolje", rekao je Čolak za televiziju "N1".

Komentarišući najavljenu kandidaturu Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Čolak je rekao da je to već viđeno i podsjetio na takva dva slučaja ranije.

"Ako neko misli da će to stabilizovati političke prilike u BiH onda se vara. Nemam ništa protiv Komšića. Ako nema podršku hrvatskog naroda onda ne može biti hrvatski član Predsjedništva BiH", dodao je on.

Na Komšićeve tvrdnje da ga nisi birali Bošnjaci, nego građani, Čolak je rekao da se ne može ignorisati volja jednog naroda na takav način. "To nije fer i nije moguće. Ovdje treba ostati dosljedan Ustavu BiH", istakao je on.

Govoreći o usvojenoj Rezoluciji o BiH u Savjetu Evrope, Čolak je rekao da je odgovornost svih aktera u političkoj vlasti u sprovođenju odluke Ustavnog i Evorpskog suda i izmjene Izborni zakon BiH.

"Međutim, moja stranka i ja dijelimo stav da se političke reforme nisu smjele staviti u drugi plan, u odnosu na ekonomske. Mislim da smo trebali raditi paralelno političke reforme i ekonomske. Nalazimo se u jednom delikatnom vremenu, izbornom. Mislim da imamo vremena za izmjenu Izbornog zakona, ali se mora usvojiti odluka Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića", poručio je on.

Čolak je naveo da je HDZ ponudio rješenje za nekoliko otvorenih pitanja i da je izašao prvi sa prijedlogom izmjene Izbornog zakona i time pokazao koliko su ozbiljni. "S druge strane, prijedlog SDA nema nikave veze sa odlukom Ustavnog suda. Ne možete poći od neustavnog rješenja i tražiti kompromis", smatra on.