Čolak: Ulazimo u veliku krizu sa nesagledivim posljedicama

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Bariša Čolak (HDZ BiH) rekao je da izbori ne mogu biti raspisani po pravilima kojih zapravo nema kada je u pitanju popunjavanje federalnog Doma naroda, budući da su ta pravila proglašena neustavnim, a potom stavljena van snage.

"Smatram da, nažalost, ulazimo u veliku krizu sa nesagledivim posljedicama. Ne znam jednostavno kako iz ovoga izaći. Slušam pojedine političke aktere kako u posljednje vrijeme tvrde da se ovo pitanje može rješavati i u septembru. Mislim da je to neodgovorno, jer bismo morali unaprijed znati pravila, bez obzira na to da li je riječ o neposrednim ili posrednim izborima. Sve drugo je nezakonito, ne vodi ničemu, odnosno vodi mogućim turbulencijama sa neizvjesnim ishodom", upozorio je Čolak.

Uoči sastanka lidera stranaka iz FBiH sa predstavnicima međunarodne zajednice koji je zakazan za 3. maj, Čolak je za sarajevski portal "Vijesti" rekao da dok postoji nada treba se nadati i raditi u smjeru postizanja dogovora i kompromisa.

"Međutim, naši partneri u vlasti stvorili su šizofrenu situaciju ne samo u ovom trenutku, nego sve vrijeme. Od nas pokušavaju tražiti da se sami odreknemo vrlo bitnog načela konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda. Dakle, da mijenjamo suštinu, bit i nadležnost Doma naroda FBiH, što Ustavni sud uopšte ne traži. Takođe, traže od nas da ne provedemo odluku Ustavnog suda, jer naprosto predlažu rješenja koja ni u kojem slučaju nisu u skladu sa odlukom Ustavnog suda u smislu legitimnog izbora i legitimnog predstavljanja", pojasnio je Čolak.

On je upitao "kako u takvoj situaciji doći do rješenja". "Naravno, ukoliko bi se naši partneri vratili u okvire same odluke Ustavnog suda, rješenje možemo naći vrlo lako, za pola sata, za sat vremena", navodi on.

Optužbe političkih aktera da HDZ BiH nije spreman na minimum kompromisa, Čolak vidi kao "klasične zamjene teza".

"Kako možete naći kompromis sa nekim ko predlaže rješenja potpuno izvan odluke Ustavnog suda? Ako se predlažu rješenja koja nemaju nikakve veze sa provođenjem odluke Ustavnog suda, kako postići kompromis, kako naći rješenje? Kompromis se može naći samo u okviru odluke Ustavnog suda", poručio je Čolak.