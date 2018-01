Čolak: Za Izborni zakon potrebna politička volja

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Bariša Čolak rekao je da je ogroman problem što legitimno predstavljanje i osnovni princip da jedan narod drugom ne bira političke predstavnike još nije prihvatljiv za bošnjačke stranke.

"Ukoliko to ne bude prihvaćeno, jednostavno ne možemo doći do rješenja za izmjene Izbornog zakona BiH", rekao je Čolak.

On je dodao da postoje šanse da ovaj zakon bude izmijenjen do opštih izbora, ali da za to treba da postoji politička volja.

"Uporno se ponavlja, posebno od bošnjačkih stranaka, da prijedlog (Hrvatskog narodnog sabora) neće biti podržan. Nakon toga će na red doći zakon koji je predložila SDA i uvjeren sam da ni on neće dobiti podršku, barem ne u Domu naroda, i onda se postavlja pitanje gdje smo", kaže Čolak za "Glas Srpske".

On je naglasio da je rješenje moguće naći na tragu odluke Ustavnog suda BiH, koji je utvrdio da nema diskriminacije i da je sve usaglašeno sa Ustavom BiH.

"Očigledno je da još nema spremnosti da se stanje mijenja i da bude sprovedena odluka Ustavnog suda i da je na sceni želja da bude zadržan status kvo. Zar zaista nekome odgovara da cijela BiH dođe u poziciju Mostara", upitao je Čolak.

On je naveo da je međunarodnoj zajednici stalo da dođe do rješenja i konstantno pokušava da pomogne, ali da rješenje mora da nađu domaći politički subjekti.

Govoreći o koalicionom partnerstvu na nivou BiH, Čolak je rekao da ponašanje stranaka postavlja pitanje da li je partnerstvo iskreno i da li zaista svi žele da BiH postane demokratska i evropska zemlja.