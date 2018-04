Čolak nije optimista da će biti usvojene izmjena Izbornog zakona

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bariša Čolak (HDZ BiH) izjavio je da još uvijek očekuje da je moguće u preostalom vremenu napraviti izmjene Izbornog zakona BiH.

"Imamo malo više od mjesec dana, ali moram biti iskren, nisam previše optimista, s obzirom na to da je prošlo previše vremena, a to se nije napravilo", rekao je Čolak.

Dodao je da još uvijek postoje šanse.

"Ono što bismo morali svi napraviti, kad kažem svi onda mislim na sve aktere koji sudjeluju u donošenju odluka, prije svega u Palamentarnoj skupštini BiH, ali uvažavajući odluku Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda. Bez toga sigurno neće ići", smatra Čolak.

Upitan da li ima konkretnih razgovora u vezi s izmjenama Izbornog zakona BiH, odgovorio je da, prema njegovim saznanjima, u posljednje vrijeme predstavnici međunarodne zajednice pojedinačno da razgovaraju sa strankama, a "poslije toga vjerojatno se očekuje jedan zajednički sastanak na kome bi se to i definiralo".

Na pitanje u vezi s izmjenama Zakona o krivičnom postupku, Čolak je rekao da taj zakon treba promijeniti.

"Mislim da se neće ništa dramatično desiti, s obzirom na to da odredbe koje jesu još uvijek vrijede. Prošlo je previše vremena, a to nismo napravili i u vremenu koje je pred nama ipak očekujem da će se to napraviti", kazao je Čolak.

Upitan da prokomentariše činjenicu da je Ustavni sud zatražio mišljenje OHR-a kada je riječ o apelaciji Borjane Krišto, Čolak je nije želio da "ulazi u to što Ustavni sud vjerojatno želi pribaviti njihovo mišljenje".

"Mada, ako mene pitate za OHR, mislim da su oni zaista napravili puno toga što nije dobro i puno toga što sad Ustavni sud mora ispravljati. Ali oni su se odlučili na to i to je njihovo pravo", naveo je Čolak.

Kaže da očekuje da se ta odluka Ustavnog suda donese što je moguće prije.

"Ne znam kad će biti naredno zasjedanje, jer oni očigledno ovu odluku žele donijeti na plenarnom zasjedanju, znači kad su prisutni svi suci Ustavnog suda", kazao je Čolak.