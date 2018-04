Ćorić: Gdje je Ivanić na pomenu u donjoj gradini?

BIJELJINA - Član Glavnog odbora SNSD-a Nedeljko Ćorić zatražio je od srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da kaže zašto nije prisustvovao komemorativnom skupu u Donjoj Gradini i obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac i šta je to bilo važnije od pomena stotinama hiljada ubijenih Srba.

"Sasvim je na mjestu zapitati se da li srpski političar koji ne dođe na najveće srpsko stratište, a u međuvremenu obilazi kojekakve forume po Turskoj, često trkne do Londona i kojekuda po bijelom svijetu, može predstavljati srpski narod u Predsjedništvu BiH", rekao je Ćorić Srni.

Ćorić je upitao da li je trka za ličnom međunarodnom podrškom pred predstojeće izbore Ivaniću važnija od pomena stotinama hiljada Srba koje su mučki ubile ustaše.

"Zar nije mogao odvojiti sat vremena i pojaviti se sa ostalima u Donjoj Gradini, a ne da šalje svog izaslanika. U Donju Gradinu može i Ivanićev izaslanik, a u Istanbul, London, Pariz, Rim - samo lično Ivanić", rekao je Ćorić.

On smatra da je to sramota za čovjeka i političara koji je član Predsjedništva BiH i to iz Republike Srpske u kojoj se i nalazi Donja Gradina.

U Donjoj Gradini juče je održana centralna manifestacija obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini.

Na osnovu prvih ekshumacija koje je uradila državna komisija Federativne Narodne Republike Jugoslavije, a koje je potvrdio centar "Simon Vizental", zaključeno je da je u jasenovačkim logorima nestalo 500.000 Srba, 80.000 Roma, 32.000 Jevreja i nekoliko desetina hiljada antifašista različitih nacionalnosti.