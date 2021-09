Ćosić: Prijedlog za spomenik na Kazanima omalovažava žrtve

ISTOČNO SARAJEVO - Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da se prijedlogom gradonačelnika Sarajeva Benjamine Karić o podizanju spomen-obilježja Kazani na Trebeviću omalovažavaju žrtve, jer se ne navodi da je riječ o Srbima i od čije ruke su pobijeni.

"Ovo je politička odluka i nedosljednost politike uprave grada Sarajeva. Ako na nekim tablama u Sarajevu piše 'srpski zločinci', a znamo ko je te Srbe na Kazanima pobio, zašto ne piše muslimanski ili bošnjački zločinci", upitao je Ćosić.

On je naveo da je ljudski čin obilježiti svako mjesto stradanja, nezavisno od imena i prezimena, vjere i nacije, da s te strane prijedlog gradonačelnika Sarajeva može pozdraviti, ali smatra da je ipak riječ o dodvoravanju javnosti i stvaranju idilične slike da je to građanski, multietnički grad.

On je istakao da je to "klasična podvala, uvijena u lijepu priču da su spremni da uvaže zločine nad drugim narodima, a ni na koji način da ih do kraja i dostojno obilježe".

"Političko Sarajevo i ovaj put pokušava da nas izigra i da pokažu kako su i oni tobože obilježili stradanje Srba, da ne pričam o drugim mjestima. Šta je sa 3.500 popisanih Srba koji su nestali u Sarajevu, za čije se grobove i ne zna", upitao je Ćosić.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva rekao je da lično nema nikakav problem da obilježi mjesto stradanja nekih drugih naroda u Republici Srpskoj, ali da bi uvijek jasno istakao na koji način su stradali.

On je istakao da "političko Sarajevo nije spremno da prihvati činjenicu da su tokom građanskog rata Srbi koji su ostali u Sarajevu stradali samo zato što su Srbi i ubijani su na najsvirepiji i način, te da su mjesta njihovog stradanja zatrta i da nema potpunog pomirenja, ni puta u budućnost dok jedni drugima ne kažu istinu u lice".

Gradsko vijeće Sarajeva uvojilo je juče prijedlog o podizanju spomen-obilježja Kazani na Trebeviću, kao počast građanima srpske nacionalnosti ubijenim tokom rata. To je bio prijedlog gradonačelnika Sarajeva Benjamine Karić.

Iz nepristupačne jame Kazani na padinama Trebevića ekshumirani su posmrtni ostaci 29 lica, uglavnom srpskih civila, a postoje sumnje da ih je više ubijeno i bačeno u nju jer su ubijeni civili bacani u jame, posipani krečom i postoji nekoliko slojeva koji nikada nisu iskopani.