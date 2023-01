Ćosić: Svako može da protestuje u svoj avliji, ali mi slavimo naš 9. januar

ISTOČNO SARAJEVO - Gradonačelnik Istočno Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da bi gradonačelnik Sarajeva Benjamina Karić trebalo da, kao svaka politički normalna i osviještena osoba, poštuje pravo drugih da slave ono što žele.

"Karićeva kao gradonačelnica ima pravo na svoje mišljenje, ali ja nikada ne komentarišem ni dan Federacije niti dan grada Sarajeva 6. april, koji je zajednički datum svih nas. Ono što najmanje ima pravo jeste da ona komentariše Dan Republike Srpske koji očigledno ne voli", rekao je Ćosić Srni.

Komentarišući navode Karićeve da se "neustavno obilježavanje 9. januara seli u Istočno Sarajevo, na kapije grada koji je bio pod terorom agresora i pod najdužom opsadom", Ćosić je napomenuo da se Dan Republike Srpske slavi u Istočnom Sarajevu i da ga slave ljudi koji su stanovnici Republike Srpske i koji je vole.

"Njeno mišljenje ne treba da zanima bilo koga u Republici Srpskoj. To Sarajevo je jednako moje koliko i njeno, odnosno više moje nego njeno. Ali, sad je ona gradonačelnica i živi u gradu koji su stvarali naši roditelji", rekao je Ćosić, a prenosi Srna.

On je istakao da Srbi sada imaju svoje Istočno Sarajevo koje grade, vole i posvećeni su njemu.

"Svako dobro želimo Sarajevu koje je pored nas, ni na koji način ga nećemo osuđivati, neka idu svojim pravcem", dodao je Ćosić.

O najavljenim protestima sutra u Sarajevu zbog obilježavanja 9. januara, Ćosić je rekao da je "pravo drugih da protestuju u svojoj avliji", ali da su ti protesti apsurd društva koje se zove BiH jer nisu spremni da požele dobro onima koji žive pored njih, ma koliko se razlikovali.

On je rekao da podržava sve što je dobro za Karićevu i za stanovnike Sarajeva.

"Nikada im neću želiti loše, a oni protestima pokazuju koliko žele loše ljudima pored njih. Sve to govori o tome koliko je projekat zvani BiH nemoguć", poručio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Osvrćući se na njene navode da srpska strana onemogućava postavljanje spomenika kralju Tvrtku Prvom Kotromaniću u Sarajevu, Ćosić joj je poručio da se malo pozabavi istorijom koja govori da je on bio kralj i Srbije i Bosne i da je krunisan u manastiru Mileševa 1337. godine.

"To govore istorijski podaci, to nije nikakav revizionizam, ali ostavimo to istoričarima", naglasio je Ćosić.