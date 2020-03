Čović: Bez obzira na složenost vlasti sve funkcioniše

MOSTAR - Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH, kazao je da bez obzira na složenost "naše vlasti" kroz pet nivoa, ipak u konačnici sve funkcioniše.

"Činjenica je da svi stožeri rade svoj posao. Doduše, neke odluke stižu sa zakašnjenjem. Ključni problem u svim razgovorima koje imamo jest da kasnimo između jednoga do dva tjedna koji mogu biti sudbonosni. Da smo ove odluke, koje danas imamo, donijeli prije petnaest dana, imali bismo možda dvoje, troje zaraženih. I znali bismo odakle su došli", izjavio je Čović za "Večernji list".

On smatra da još treba pooštriti mjere, jer je evidentno jedina prava mjera držati se svog doma u ovom vremenu.

"Razumijem sve zastoje, probleme s funkcioniranjem, iskušenjima. No, između života i zdravlja i svega ostalog zna se što je prioritet. Imam dojam da upravo mjere daju rezultate. Svejedno, na nekim mjestima i dalje se ljudi okupljaju. Dok sam išao na intervju, u parku su sjedili ljudi stariji od 65 godina. Kako konačno uvesti reda? Očito će se stvari dodatno uozbiljiti. Ovdje je vrijeme ključni čimbenik. Morat će institucije u Gradu Mostaru, ovoj županiji i svim drugim sredinama skloniti s ulica one koji ne poštuju odluke", upozorio je Čović.

Dodaje da treba biti spreman da će ovo potrajati mjesec, dva dana, te da je strpljenje neophodno.

"Jedan od većih problema za BiH bit će granični prijelazi. Pravi eldorado je krenuo. Deseci tisuća naših ljudi iz Europe, koji su počeli gubiti poslove, u posljednjih mjesec i pol dana došli su u BiH. Nitko njih ne može nadzirati. Zato, što se prije ta granica zatvori u smislu komunikacije, bit će bolje za nas ovdje u BiH. Najbolji je oblik karantene. Šatori na granici odbit će brojne da krenu prema zemlji", istakao je Čović.

Ova kriza se, prema njegovim riječima, može i iskoristiti, jer uprkos različitim komentarima, komunikacija i odnosi između zdravstvenih sustava, bolnica uznapredovali su. Razmjenjuju se informacije, surađuje, dogovara kako riješiti probleme. Čović se nada kako će se takva vrsta komunikacije prenijeti i na politički dio.

"U iduća dva tjedna, dok se bavimo ovim životnim temama, nastojat ćemo stabilizirati i ove odnose", poručio je Čović.

Kada su u pitanju privredene mjere Čović kaže kako je najvažnije sada osigurati da banke rasterete građane i da njihovi aranžmani prema privrednicima budu s nižim stopama, da idu ka nuli, kao što će se vjerovatno ići u EU. Na taj način se, kako navodi, štiti privredni sistem.

"Da bi se bilo što mijenjalo, mora se mijenjati zakon, a prije toga eksperti dati svoj stav bez obzira što bi netko danas želio imati milijardu maraka više u svom proračunu. Sve drugo stvorilo bi više štete nego koristi", navodi Čović.

On je oštro kritikovao odluku Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o izboru novih članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Kaže kako je to "igra SDA koji je na mala vrata želio preuzeti jedan sustav odlučivanja".

"To će se morati promijeniti i neće živjeti. Takva je odluka ponovno narušila partnerski odnos… Dok ova kriza traje, nastojat ćemo primiriti odnose, ali bez ove promjene neće biti ni proračuna", izjavio je Čović.

Najvažnije je, kaže da "sve te naše igre neće ugroziti funkcioniranje sustava kao cjeline".

Govoreći o mostarskom Aluminiju Čović jer kazao da je Vlada Federacije BiH kroz svoje institucije, koje sada funkcionišu takođe na drugačiji način, prihvatila sve izmjene koje su napravili strateški partneri.

"Zakazana je Skupština, za što treba proći rok od petnaest dana. Danas će biti završni razgovori Vlade s partnerom i ja vjerujem da je to dan D kada će se reći da se ide u proceduru. Mislim da je strateški partner prihvatio sve što smo predlagali. S te strane imamo jako pozitivnu sliku. Sada je jako važno vidjeti što će se raditi sljedećih nekoliko mjeseci klada je u pitanju Aluminij. Rekao bih da je ovo jedno novo svjetlo jer to podrazumijeva i zapošljavanje 200 do 300 ljudi u roku od nekoliko mjeseci kada se uglavnom zatvaraju radna mjesta. Uz to, želim uputiti poziv svim gospodarstvenicima, koliko je god teško, da pokažu svoju veličinu. Ne otpuštajte ljude, ne šaljite ih na burzu rada bez obzira na to što ćemo se mi potruditi da pojačamo proračune svih naših zavoda za zapošljavanje kako bi imali osnovne stvari", kazao je Dragan Čović uz poruku građanima da za vrijeme pandemije koronavirusa ostanu doma.