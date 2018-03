Čović: BiH na evropskom putu može dostići Srbiju i Crnu Goru

ZAGREB - Bosna i Hercegovina bi mogla postati prva sljedeća članica EU ukoliko bude političke volje u zemlji za taj proces, rekao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović na predavanju "Hrvati Bosne i Hercegovine: nositelji europskih vrijednosti“ koje je održao u Matici hrvatskoj u Zagrebu.

Čović se u svom jednosatnom predavanju posebno osvrnuo na integralnost političkih subjekata kad su u pitanju integracije koje su pred BiH, na ravnopravnost i na racionalnost u organizaciji BiH te na samu bezbjednost te države.

Čović je kazao kako je važno da se Hrvati očuvaju kao konstitutivan narod u BiH te da budu predvodnici svih pozitivnih procesa u BiH.

"To nam je poslanje, da kao najmalobrojniji narod, lišen mnogih drugih privilegija ustavnih i svakih drugih, mora biti bolji od drugih da bi zauzeo u konačnici svoje mjesto pune jednakopravnosti sa druga dva naroda u BiH“, rekao je Čović.

Ocijenio je kako je Hrvatski narodni sabor (HNS) pokušaj političkog ujedinjenja hrvatskog naroda u BiH, čime je poslana jasna poruka, ocijenio je, svima koji su do sada pokušavali podijeliti Hrvate u BiH kako bi time prestali biti politički narod.

Uz važnost pristupanja u evroatlantske integracije, Čović je za BiH važnom istakao članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji te kazao kako će se to članstvo ostvariti, ako ne ove godine, onda u naredne dvije.

"Svi Hrvati u BiH, rekao bih bez izuzetka, bez obzira kako će kada prokomentirati neki od naših koraka, apsolutno podržavaju euroatlanstki put BiH“, rekao je Čović.

Govoreći o pristupanju NATO savezu, istakao je kako o tome u BiH postoje tri stava, no kako BiH na tom putu želi ići po uzoru na susjednu Crnu Goru. Dodao je kako Bošnjaci žele u NATO kao i Hrvati, ali nešto drugačijom dinamikom, dok Srbi žele, po uzoru na matičnu državu Srbiju, ostati u statusu vojne neutralnosti.

Čović je utvrdio kako je reforma odbrane jedna od dvije uspješne reforme provedene u BiH i po pitanju ravnopravnosti naroda.

Kazao je kako mnogi u BiH ne vjeruju da je moguć iskorak ove zemlje na evropskom putu, no dodao je kako su mnoge "nepriprodne prepreke“ na tom putu već uklonjene. Istakao je kako BiH ima snažnu poruku da je Hrvatska iskren prijatelj na tom putu, te kako je to predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović na nedavnoj trilaterali to ponovno potvrdila.

"BiH danas nema nijedno ograničenje da bude prva naredna članica Europske unije, jednako tako može biti i zadnja. Sad je pitanje samo jesmo li mi spremni krenuti tim putem. Prepreka, što se tiče prijatelja iz EU, ispred nas nema. Ja sam uvjeren da ćemo biti dovoljno mudri i da ćemo znati iskoristiti ovo vrijeme ispred sebe, sustići dva jugoistočna susjeda, i Crnu Goru i Srbiju“, kazao je Čović.

Govoreći o jednakopravnosti Hrvata u BiH, kazao je kako će se taj cilj teško ostvariti na osnovi priziva na presude iz Strazbura.

"Uvjeren sam da smo danas mnogo bliže ostvarenju formalno-pravno takvog cilja nego što smo u bili u posljednjih 20 godina bili bilo kada, odnosno da smo političkom životu legitimnog predstavljanja Hrvata vratili snagu koji smo izgubili 2000., 2001. ili 2002. godine“, kazao je Čović.

Cilj HNS-a, rekao je, je napraviti racionalnu organizaciju koja će biti tri do četiri puta bila manja brojčano od ove koju imamo danas, sa tri nivoa vlasti: BiH, srednji novo vlasti gdje bi bile federane jedinice, ispod kojih bi bila lokalna samuoprava.

"Umjesto sadašnjih 13 ili 14 vlada, pa toliko parlamenata i pravosudnih institucija, po našem, prijedlogu HNS-a bi bilo četiri evetualno pet na toj razini vlasti“, kazao je Čović.

Čović je istakao potrebu reforme pravosuđa na putu BiH prema evropskim integracijama ustvrdivši kako pravosuđe još uvijek zavisi od unutarnjeg političkog životu u zemlji, ali i izvan BiH.

Predavanju su prisustvovali i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, ambasador BiH u Hrvatskoj Renata Paškalj, brojni akademici i članovi Matice hrvatske.

Predsjednik Matice hrvatske Stjepan Damjanović rekao je kako hrvatska javnost nije dovoljno upoznata s prilikama u kojima žive Hrvati u BiH, kao i da informacije koje dolaze o njima često nisu točne, cjelovite, a ponekad ni dobronamjerne. Stoga je važnim ocijenio predavanje Dragana Čovića upravo da bi se djelovanje Matice hrvatske, ali i ostalih društvenih segmenata u Hrvatskoj, prema Hrvatima u BiH usmjerilo i intenziviralo.