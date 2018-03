Čović: Bilo bi dobro da bošnjački član Predsjedništva napravi iskorak prema Srbiji

MOSTAR - Uoči sutrašnjeg trilateralnog sastanka Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije u Mostaru, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović poručuje da bi bilo dobro ako bi bošnjački član Predsjedništva napravio dobar iskorak prema Srbiji.

Čović u intervjuu Tanjugu kaže da će jedna od tema sutrašnjeg sastanka biti i pitanje granice između Bosne i Hercegovine i Srbije.

U Mostar na sutrašnji samit stižu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, kao i ostala dva člana Predsjedništva BiH, Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović, a hrvatski lider u BiH očekuje da će to biti kontinuitet prethodnih razgovora, vođenih u Beogradu, a potom i u Zagrebu.

"Očekujem kontinuitet prethodnih razgovora, kako bi na neki način predupredili iskušenja koja su pred nama, zemljama jugoistočne Evrope, kada je u pitanju evropski put i sve što je postavljeno pred nas, a posebno rješavanje međudržavnih pitanja. Tu prije svega mislim na granično pitanje", kaže hrvatski lider u BiH i dodaje:

"Ovo je prilika da kompletnu evropsku perspektivu zajednički razmotrimo i vidimo kako jedni drugima možemo pomoći."

Na pitanje da li je u međuvremenu usaglašen stav Predsjedništva BiH o tome kako rješiti pitanje granice između Srbije i BiH, on kaže da je vjerovao da smo na dobrom putu još kada je prvi put čuo prijedlog Vučića.

"Kada smo u Sarajevu prvi put čuli prijedlog predsjednika Vučića, vjerovao sam da smo na dobrom putu, jer je to nešto što je krajnje državnički stavljeno kao mogućnost, u smislu rješavanja problema grranice između BiH i Srbije. Nažalost, vrijeme je učinilo svoje i došlo je do koraka unazad od čitave te ideje", istakao je.

Unutar Predsjedništva nije se, kaže, vodila rasprava o tome.

"Pokušali smo jedan ili dva puta približiti se takvoj ideji, koja je bila ranije u potpunosti prihvaćena. Danas smo u stanju statusa kvo. Nešto rade neki naši timovi na terenu, ali, bojim se da nismo napravili iskorak koji smo očekivali“, konstatuje Čović.

On vjeruje da među članovima Predsjedništva BiH postoji svijest o tome da je pitanje granice potrebno riješiti zarad napretka na putu ka EU, ali ocjenjuje da prioritet nekih političkih opcija u BiH jeste očuvanje postojećih odnosa u zemlji, a nikako - evropski put.

"Tri člana Predsjedništva su se dogovorila oko većine stvari, oko hiljadu nekih pitanja koje smo imali na dnevnom redu u zadnjih 44 redovne sjednice. Međutim, neke su stvari ostale otvorene. Konkretno, u ovom dijelu, oko EU, imamo različite taktike kako ostvariti pristup evropskim integracijama“, ukazao je Čović. Ističe da su, kada je iznijet vrlo jasan stav EU oko granica, svi u Predsjedništvu to podržali, „ali su potom neki činili sve i kalkulisali kako da izvuku što veću korist kada je u pitanju transformacija unutar zemlje".

"Svjest postoji, samo je pitanje kako ko koristi taj trenutak. Mi smo od zemlje koja je bila prjije 15-tak godina visoko pozicionirana na tom putu došli na samo začelje, upravo zbog tog zaokreta vođenja politike različitih političkih stranaka i opcija BiH, kojima je prioritet očuvati neke odnose u zemlji, a nikako evropski put“, kritikovao je predsjedavajući Predsjedništva BiH. Čović je izrazio nadu da se u Mostaru neće desiti iznenađenje poput onog u Beogradu, kada je bošnjački član Predsjedništva praktično odustao od dogovora.

"Nadam se da neće, ali ne bih smio kazati da neće. Vidjeli ste i u Beogardu kada smo imali potpuno usaglašen stav da je došlo na kraju do različitog tumačenja, iako je dogovor postignut među 20-tak ljudi, koji su učesvovali u pripremi stava", naglasio je on.

Nepromijenjen stav o Kosovu

Kada je riječ o vođenju spoljne politike, Čović je rekao da je stav oko Kosova ostao nepromijenjen.

"Želimo sa partnerima koji nam sutra dolaze u goste, i sa kojima želimo da razgovaramo kao prijatelji, da pratimo sve ono što su njihov cilj i strategija. Mi odluke, naravno, donosimo sami, ali na tragu ideje uvažavanja načela da međusobno usaglašavamo stavove oko onoga što je unutrašnje pitanje Srbije", ukazao je on.

Trilateralni susret u Ankari pozitivan

Na pitanje da li je trilateralni susret predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana, Vučića i Bakira Izetbegovića u Ankari u nekoj mjeri relaksirao odnose između bošnjačkog lidera i Beograda, Čović je rekao da je, ako i jeste relaksirao, to bilo kratkog daha.

"Vidjeli ste, ako pratite zadnjih 10-tak godina, kako se to mijenja, taj odnos pozitivnog i negativnog. Svako malo se ubaci neka nova tema, koja nas optereti, pa o njoj razmišljamo. Postoji jasna strategija kod jednog dijela političara u BIH, tipa 'izazovite problem, kako bi tražili rješenja tobož problema, pa da to prikažete kao uspjeh'", objasnio je on.

Čović je ocijenio da je sastanak u Turskoj, sam po sebi, bio pozitivan, bez obzira, kako je konstatovao, što se opet desilo da tri člana Predsjedništva nisu prethodno postigli dogovor oko zajedničkog stava.

"Ako bi sutra napravili dobar iskorak prema Srbiji, kada je u pitanju bošnjački član, ja bih to ocjenio kao dobro“, zaključio je Čović.