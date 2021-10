Čović: Bolje razgovarati nego se baviti zveckanjem oružjem

SARAJEVO - Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je na druženju s novinarima u Sarajevu kazao da je politička situacija u BiH, ali ne samo politička, vrlo zahtjevna, puna iskušenja i potrebe pravih i pravovremenih reakcija.

"Neki će kazati kriza koju nismo imali od Dejtona. Ja sam je oslikao da danas imamo jednu punu krizu nefunkcioniranja izvršne, zakonodavne, ali i pravosudne vlasti u BiH i to se može na različite načine komentirati", naveo je Čović.

Prema njegovim riječima, činjenica je da ona već dugo traje i "da moramo vrlo brzo poslati poruku u ime onih koje predstavljaju političari, da trebamo ovo stanje eliminirati, bar one ključne izvore problema koji su doveli do toga da danas ne možemo kazati da nam funkcionira izvršna vlast i na razini BiH, a to podrazumijeva puno razina ispod".

Napomenuo je da parlament BiH ne funkcioniše, te da Dom naroda čiji je od danas on predsjedavajući, nije zasjedao nekoliko mjeseci.

"Preuzeli smo obaveze prije pet-šest mjeseci da ćemo završiti ključne reformske aktivnosti da bismo dobili šansu za naš kandidatski status koji je stalno oko nas kao prioritet nad svim drugim prioritetima, uz rješenje Izbornog zakona", kazao je Čović.

Činjenica je, dodao je on, "da smo sada došli su situaciju ili jedan vremenski okvir da Sporazum iz Mostara od prošle godine nismo realizirali u potpunosti".

"Čini mi se da sva rješenja po tom sporazumu se danas već negdje vide samo je pitanje kako napraviti kompromis ključnih političkih stranaka koje imaju nužne parlamentarne većine da taj posao završimo u neizbornoj godini, da bio se onda stvarno mogli posvetiti sređivanju stanja, ekonomskog, socijalnog te političke stabilnosti. Ono što je najvažnije, ne vidim nadomjestka za razgovore. Bolje razgovarati nego se baviti zveckanjem oružjem", istakao je Čović.

Naša odgovornost je, kazao je on, prije svega "da tražimo politička rješenja i da ih moramo naći, kao što sam siguran da BiH ima samo jedan put, a to je evropski put".

"Jednako tako da moramo napraviti preinake u organiziranju, koje će nam osigurati da naredne godine organiziramo izbore koji će omogućiti da imamo legitimne predstavnike tri naroda i svih žitelja BiH u vlasti, jer su u pitanju opći izbori, što bi nam opet trebalo osigurati da normalno funkcionira vlast, da nemamo zastoje kakve imamo od proteklih izbora", naveo je Čović.

Zaključio je da će sa svoje strane dati sve da Dom naroda PS BiH normalno funkcioniše, a kao političar i predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a učiniće sve "da pronađemo nužna rješenja da bismo mogli na primjeren način, kroz ona mjesta gdje smo izabrani, kroz zakonodavnu i izvršnu vlasti participirati i stvoriti ambijent da se normalno živi u BiH".

Dragan Čović je "druženje uz kafu" s novinarima organizovao povodom preuzimanja funkcije predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH, na koju stupa od danas.