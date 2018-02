Čović: Bošnjaci će učiniti sve da zadrže mogućnost izbora dvojice članova Predsjedništva

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da se u BiH bez izmjene Ustava može doći do adekvatnih izmjena izbornog zakonodavstva, bez obzira na to kakav model primijenili, te stavio do znanja da će bošnjačka strana učiniti sve da zadrži mogućnost izbora dvojice članova Predsjedništva.

"Na taj bismo način mogli da sprovedemo izbore, ako se to želi", rekao je Čović nakon posjete članova Predsjedništva BiH Briselu.

On je dodao da je jasno stavio do znanja da će bošnjačka strana činiti sve da zadrži mogućnost izbora dvojice članova Predsjedništva, te da će pokušati opstruisati bilo kakav dogovor.

Čović je rekao za "Večernji list" da je i na sastanku sa predsjednikom Evropske narodne partije Žozefom Dolom i visokim predstavnikom EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku Federikom Mogerini naglasio da je za HDZ, čiji je lider, imperativ da se obezbijedi narodni legitimitet pri biranju članova Predsjedništva i Doma naroda.

Prema njegovim riječima, u narednih 10 dana međunarodna zajednica organizovaće u Sarajevu sastanak na kome će sa stručnjacima biti raspravljano o tome da li treba mijenjati Ustav ako se mijenja način biranja članova Predsjedništva ili izbora Doma naroda u Federaciji BiH.

Čović je rekao da je na sastancima u Briselu bošnjačka strana tvrdila da je nemoguće bez izmjene Ustava doći do rješenja za Izborni zakon, dok je hrvatska strana tvrdila da rješenje mora biti paket – Dom naroda i Predsjedništvo, jer je to, kako je istakao, jedini način da hrvatski narod bira svoje predstavnike.

"Nećemo ulaziti ni u kakve razgovore, a da ne zaštitimo poziciju konstitutivnog naroda", naglasio je on.

Čović je dodao da je to potrebno riješiti u naredna tri mjeseca. "U suprotnom ću dodatno mobilizirati hrvatski narod kako bih ga upozorio na to šta radi brojniji narod", rekao je Čović.