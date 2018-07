Čović: Bošnjaci krenuli u izmjene izbornog zakonodavstva

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru da su bošnjačke stranke krenule u izmjene izbornog zakonodavstva koje odudaraju od odluka Ustavnog suda BiH, ali da Hrvati nisu naivni i da će dati odgovor, ne kršeći Ustav i zakone.

"To je loša poruka. Bošnjačke stranke zajednički su krenule u aktivnost koja odudara od odluke Ustavnog suda BiH koja je vrlo jasna i koja kaže da Parlamentarna skupština BiH mora ispoštovati odluku Ustavnog suda. Sad se traže nova rješenja. Mi ćemo djelovati, poštujući Ustav i načela zakonitosti, a sve s ciljem da pokažemo da moramo obezbijediti legitimne predstavnike tri naroda na svim nivoima vlasti kako bismo stvorili amnbijent da nemamo krize nakon izbora, iako nismo promijenili Izborni zakon", rekao je Čović novinarima.



On je naglasio da Hrvati neće upasti u zamku da krše Ustav i zakone na bilo koji način.



Čović je najavio da će se sutra sastati sa delegacijom američkog Kongresa kojoj će prenijeti jasne stavove Hrvatskog narodnog sabora u vezi sa izmjenama Izbornog zakona BiH.



"Bez obzira što neki kažu da imamo tvrd stav i da nismo spremni ništa da promijenimo, neke stvari se ne mogu promijeniti. Ne može se promijeniti naš odnos prema legitimnom predstavljanju. Mislim da je kampanja već počela i bojim se da je sužen prostor za neke velike priče o izmjenama izbornog zakonodavstva sa partnerima sa kojima već imate nadmudrivanja", rekao je Čović



Čović je naveo da je prošireno Predsjedništvo HDZ-a BiH na današnjoj sjednici donijelo odluke o izbornim listama, ali nije želio da govori o imenima, navodeći da "posao još nije završen".



On je rekao da je na listama više mladih i da skoro polovinu čine žene.



Predsjednik HDZ-a BiH rekao je da je ova stranka zadovoljna situacijom na terenu.