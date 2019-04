Čović: DF-u ministarstvo, ali iz kvote koja pripada Bošnjacima

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je kako Demokratska fronta (DF), politička stranka na čijem čelu se nalazi Željko Komšić, može dobiti ministarstvo samo iz kvote koja pripada Bošnjacima. Kako kaže, DF ako hoće u vlast sa HDZ-om moraće pristati na izmjene Izbornog zakona BiH.

Čović je komentarisao pismo koje je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić poslao vlastima Hrvatske, a u kojima traži od zvaničnika susjedne zemlje da obustave progon bh. građana. Ovo pismo uslijedilo je nakon što je Predsjedništvo BiH informisano o pojavama vrbovanja bh. građana za šta se tereti Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) Hrvatske.

"Problem je paraobavještajni i parapolicijski aparat u BiH koji koristi infrastrukturu onoga što bi trebalo biti legalno da djeluje na način kako djeluje, a uvjeren kako štiti BiH vodeći strategiju jedne politike, jedne stranke i čak nekada jednog pojedinca, jednog naroda. Mene ne čudi da čovjek čak iz bolnice, jer koliko znam drugi bošnjački član Predsjedništva BiH je u bolnici na nekom liječenju, da tako postupa. On to svakako ne piše. To za njega rade oni koji su ga doveli u Predsjedništvo BiH", rekao je Čović u emisiji Telering, a koja se emituje na RTRS-u.

Istakao je da je kompletna afera nastavak promašene politike Sarajeva koja treba što prije prestati. On je upitan da li je pismo vlastima u Zagrebu trebao poslati Šefik Džaferović kao član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda s obzirom na to da su kao mete navedeni Bošnjaci.

"To nije napisao nikakav Željko Komšić. To pišu upravo ti ljudi. On im služi kao instrument jer ako su ga već izabrali i potrošili za njega novac onda mora nešto i odraditi za njih. On će ući u vlast s njima kada oni kažu, izaći iz vlasti kada oni kažu, napisati kada oni kažu i to je taj instrument", kazao je Čović.

Ljudi koji su namontirali aferu sa SOA-om snosiće posljedice

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović nedavno je izjavio kako u slučaju navodnog vrbovanja selefija u BiH od agenata SOA-e više vjeruje ministru bezbjednosti BiH Draganu Mektiću nego glavnoj državnom tužiocu Gordani Tadić.

"To dovoljno govori o vođi ili predvodniku bošnjačke politike danas u Sarajevu. Ovih dana smo slušali mnogo analitičara koji su bili zagovornici drugog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, a koji danas govore kako ih je razočarao i izdao. Ako se treba ovako nešto desiti da bi ti ljudi progledali i vidjeli da ih je razočarao, meni ih je žao", rekao je Čović.

Istakao je da Šefik Džaferović ukoliko želi povući vitalni nacionalni interes traži saglasnost unutra Kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH, a Milorad Dodik unutar Narodne skupštine RS. On se pitao od koga će Komšić tražiti saglasnost za povlačanje vitalnog nacionalnog interesa.

"Gdje će on tražiti zaštitu svojih interesa? U Klubu delegata iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH? To pokazuje koliko je taj izbor nelegitiman i neustavan", kazao je Čović.

Dodao je da je afera "Selefije" izmišljena i da je trebala poslužiti jedno vrijeme te da će se uskoro preći na neku novu aferu, ali da neće biti "bez posljedice za ljude koji su ovo sve namontirali".

"Čitav ovaj proces je izazvao mnogo veće zanimanje vanjskog svijeta nego što je to neko planirao. A nećete imati nikakvu argumentaciju. Neko se zaigrao i morati će se i razigrati jer ne možete više podvaljivati narodu tobožnjim prijetnjama o učešću ovog ili onog. Izvolite i dajte dokumentaciju kada, gdje i ko, a ne prepričavati šta je neki novinar rekao u kafani", rekao je Čović.

HDZ BiH spreman i na vlast bez SDA

Posebno je istakao kako samo u glavi Bakira Izetbegovića ili nekog od njegovih saradnika može biti ideja da neko iz Demokratske fronte, odnosno političke stranke Željka Komšića, dobije ministarsko mjesto koje pripada pripadniku hrvatskog naroda.

"To je neprovodivo i nemoguće. Ako znamo da je nemoguće uzeti Srbima srpska mjesta, a Hrvatima hrvatska mjesta pa sjedite i dogovorite s kim ćete podijeliti bošnjačka mjesta. Ako žele s nekim dijelite, neka dijele, ako ne žele neka budu sami. Nama je to sasvim svejedno", kazao je Čović.

Što se tiče koalicije HDZ-a sa SDA i DF-om na nivou entiteta Federacija BiH, Čović je rekao da HDZ ne namjerava odustati od svojih zahtjeva vezanih za izmjene izbornog zakonodavstva te da partneri stranke na čijem čelu se nalazi mogu biti svi koji pristanu na to.

"Može i bez SDA. Apsolutno može i drugi blok stranaka koji je spreman nešto slično uraditi, ali u ovom trenutku ne može ništa bez HDZ-a", rekao je Čović.

Čović je upitan i o tome gdje je u kompletnoj priči o formiranju vlasti Fahrudin Radončić i njegova politička stranka, odnosno SBB. Predsjednik HDZ-a odgovorio je da s Radončićem ima izuzetno korektnu saradnju zadnjih 20 godina koja nikada nije imala uspone i padove.

Kako kaže, kada bi se politici pristupilo ozbiljno kako se i razgovaralo u jednom trenutku Radončić bi bio spreman da uđe i u Savjet ministara BiH i u Vladu Federacije BiH.

(klix.ba)