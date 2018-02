Čović: Danas je veliki dan za moju zemlju BiH

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović oglasio se na Twitteru uoči dolaska visoke delegacije Evropske unije u BiH.

"Danas je veliki dan za moju zemlju BiH. Čekam naše evropske prijatelje kako bismo im predali odgovore na Upitnik. Zajedno za evropsku BiH", napisao je Čović na Twitteru.

Today is a great day for my country #BIH! Waiting for our European friends @JunckerEU @FedericaMog @JHahnEU to submit answers to Questionnaire. Together for #EuropeanBIH pic.twitter.com/P8KRYhTMx1