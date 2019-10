Čović: Do kraja godine moguće dogovoriti reformu Izbornog zakona

SARAJEVO – Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović koji sutra preuzima predsjedanje Domom naroda Parlamentarne skupštine BiH, najavljuje da će narednih dana pokušati napraviti jednu novu dinamiku s članovima kolegija Doma naroda, Bakirom Izetbegovićem i Nikolom Špirićem, ali i s Miloradom Dodikom, kako bi stvorili mogućnost za uspostavu izvršne, a time i završetak uspostave zakonodavne vlasti na državnom nivou.

"Ako bismo uspjeli to uraditi u narednih petnaestak dana, smatram da bi to bio značajan iskorak, jer smo se predugo nadmudrivali i jačali nepovjerenje. Krajnje je vrijeme da okrenemo list i pošaljemo poruku iz Bosne i Hercegovine svima u Europskoj uniji koji danas drugačije gledaju jugoistočnu Europu da i s nama računaju kada ubuduće budu donosili odluke", izjavio je Čović za Fenu.

On se osvrnuo i na sutrašnji sastanak delegacija HDZ-a i SDA, za koji vjeruje da će pomoći jačanju povjerenja između dvije stranke, ali i hrvatskog i bošnjačkog naroda te donijeti "otvaranje razgovora oko Izbornog zakona i mnogih drugih pitanja koja se tiču funkcionisanja vlasti i agende za naredni period".

"Ja ću nastojati da otvorimo razgovore na vrlo konkretan način, a to znači da tražimo rješenja koja će poštivati odluke Ustavnog suda BiH ili načela koji smo davno svi potpisali, a to je da pripadnici jednog naroda neće birati predstavnike drugom narodu. To je legitimna zastupljenost konstitutivnih naroda kako je to definirao Ustavni sud i postoji bezbroj rješenja koja bi zadovoljila taj i sve druge kriterije, a ja ću nastojati da konkretno razgovaramo o Predsjedništvu, Domu naroda, Gradu Mostaru i moguće o još nekim političkim pitanjima. Nećemo mi to moći na jednom sastanku riješiti, ali ja ću predložiti da napravimo jednu dinamiku da u ovoj godini kroz tri ili četiri sastanka dogovorimo izborni zakon prije izborne godine. Nadam se da ćemo kroz neke druge odnose koje gradimo između HDZ-a i SDA olakšati i donošenje ovih odluka", poručio je Čović.

Dodaje da reforma izbornog zakonodavstva i uspostavljanje Savjeta ministara nisu povezani, jer su se, kaže, tri strane još ranije dogovorile oko Savjeta ministara i sada se čeka signal da se krene u taj proces.

"Ima nadmudrivanja oko toga što bi tko trebao uraditi i što je čiji prvi potez. Ja ću predložiti gospodinu Izetbegoviću da idemo s inicijativom za bezuvjetnu uspostavu Vijeća ministara, kako bi se u potpunosti uspostavila i zakonodavna vlast. Time bi ubrzali procese pa i ono što se postavlja kao uvjet za naš euroatlantski put, a to je Godišnji nacionalni plan za NATO. To treba uraditi novo Vijeće ministara kada preuzme dužnost. Ima ono dovoljno kapaciteta i dovoljno relevantnih odluka koje smo ranije donosili. A budući je to proces koji će dugo trajati i oko kojeg mora postojati konsenzus u BiH, moj je stav da što prije uspostavimo Vijeće ministara i parlamentarnu većinu koja će funkcionirati, uključujući uspostavu parlamentarnih povjerenstava", kazao je Čović za Fenu.

On sutra od Bakira Izetbegovića preuzima osmomjesečno predsjedanje Domom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Čovića će na toj poziciji, po isteku osam mjeseci, zamijeniti treći član Kolegija, Nikola Špirić.