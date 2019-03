Čović: Do kraja sedmice moguće usaglasiti izjavu o formiranju državne vlasti

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je s predsjednicima SDA i SNSD-a razmijenio prijedloge izjave za formiranje državne vlasti, te da će u idućih par dana tri stranke odrediti po jednog predstavnika koji će usaglasiti zajednički sadržatelj te izjave.

"Realno je očekivati da zajednička izjava bude usuglašena do kraja ovog tjedna. Ako se to dogodi, imaćemo preduvjet da sjednemo i dogovorimo koncept Vijeća ministara kroz resore i da se ide na imenovanje mandatara", izjavio je Čović u intervjuu za bh. izdanje "Večernjeg lista".

Naglasio je da će stranke HNS-a u pregovorima na državnoj razini insistirati na ministarstvima finansija i spoljnih poslova, a da bi im mogao pripasti i resor pravde.

"Tu smo fleksibilni, a ova prva dva spomenuta ministarstva su nešto drugo. Zbog naše slabe pozicije, primarno u Predsjedništvu BiH i volje bošnjačkog naroda da bira dva člana Predsjedništva, moramo zadržati poziciju ministra vanjskih poslova koja nam omogućava, koliko-toliko, da sudjelujemo u vanjskoj politici BiH. Usto, pripadaju nam tri ili četiri zamjenička mjesta u ministarstvima, ali to je sada stvar dogovora s partnerima. U početku sve strane iznesu slične zahtjeve, pa onda pokušavamo to usklađivati po nekim pravilima, ali vjerujem da to neće biti prepreka za uspostavu vlasti ako se dogovorimo oko drugih stvari koje trenutno definiramo u ovoj kratkoj izjavi", ustvrdio je Čović.

Kada je u pitanju izvršna vlast u Federaciji, Čović kaže da HNS još uvijek traži partnera s kojim može napraviti programsku platformu.

"Na razini Federacije mi moramo imati partnera s kojim možemo napraviti jednu reformsku agendu koja će do kraja vući prema Europskoj uniji, koja će u sebi sadržavati sve elemente i naših integracijskih aktivnosti na razini entiteta, ali i socijalne i ekonomske stabilnosti. Za nas je tu prva točka izborno zakonodavstvo i kada nađemo tog partnera sigurno ćemo brzo ići na uspostavu vlasti na razini Federacije", pojasnio je Čović.

Govoreći o mogućnostima ustavne reforme pred današnji skup u Neumu "Evropski ustav za BiH", Čović je kazao kako u BiH treba napraviti strukturu koja će unutar sebe uvažiti ono što imamo u sličnim državama, kao što su Švajcarska, Belgija ili neka druga višenacionalna zemlja unutar Evropske unije.

"Ja sam uvjeren da se na tom tragu, jačajući povjerenje, može napraviti iskorak ka traženju zajedničkih rješenja koje će zadovoljiti potrebe sva tri naroda. Ja kao predstavnik hrvatskog naroda mogu kazati koji su to minimumi koji se moraju zadovoljiti kada su Hrvati u pitanju, ali jednako tako treba voditi računa i o minimumu interesa drugih naroda", kazao je Čović, dodajući kako nije realno očekivati neku aktivniju ulogu međunarodne zajednice u tom procesu.