Čović: EU od nas očekuje jasan napredak u iduća dva mjeseca

SARAJEVO - EU od BiH očekuje jasan napredak u iduća dva mjeseca, kazao je Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH.

"Jasno nam je kazano da mi moramo napraviti napredak u iduća dva mjeseca, primarno oko izbornog zakonodavstva. Ako to uspijemo napraviti onda je izvjesno da u svibnju imamo kandidacijski status za članstvo u Europskoj uniji", izjavio je Čović, sumirajući razgovore koje je protekla dva dana imao u Briselu.

On je zajedno s predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Denisom Zvizdićem (SDA), u sjedištu EU imao seriju susreta s liderima Evropskog parlamenta, predsjednicima parlamenata država članica EU, predstavnicima Evropske komisije i Evropske pučke stranke.

"U svim razgovorima sam istakao kako smo napravili dobar iskorak. Realna dinamika je da do kraja veljače EU izvijestimo o napretku koji smo ostvarili, da bi do kraja ožujka eventualno usuglasili Izborni zakon. Rekao sam da će biti puno onih, posebno u Sarajevu, koji će željeti da se na tom planu ništa ne dogodi i da se zadrži status quo. To bi bilo porazno za BiH, jer je izvjesno da će na svibanjskom sastanku u Zagrebu Sjeverna Makedonija i Albanija dobiti punu potporu za otvaranje pregovora s EU, a naš je interes da u istom terminu i mi dobijemo kandidacijski status", kazao je Čović.

On je isključio mogućnost evropskog posredovanja u pokušaju postizanja političkog dogovora u BiH oko izmjene izbornog zakonodavstva.

"U EU su shvatili da to nema smisla i da je to stara priča. Jasno su nam stavili do znanja da ako sami želimo to i uradimo. To je ono što danas kroz razgovore pokušavaju HDZ i SDA kao politički predvodnici dva naroda. Ako mi to ne napravimo uzalud je svako uplitanje sa strane. To će jednostavno biti procijenjeno kao naša nesposobnost i ostat ćemo izvan europske priče. Očito mi moramo sami to uraditi. Pozvali smo naše prijatelje iz EU, uključujući povjerenika za proširenje i predsjednika Europskog parlamenta da nas posjete, ali svi su oni spremni doći i podržati nas, pomoći nam, ali samo ako mi pokažemo da imamo osnovu, zajednički sadržatelj oko izmjena Izbornog zakona. Ako toga ne bude očito je da se nitko o nama neće pretjerano brinuti", ističe Čović.

Najavio je da će odmah nakon povratka u BiH pokušati dogovoriti s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem i svima ostalima što skorije sastanke, kako bi se ubrzali procesi.

"Sve je u našim rukama. Ako ćemo se baviti sami sobom, kao zadnje dvije godine, onda se nemamo čemu nadati na europskom putu", zaključio je Čović.