Čović: Federalizam nema alternativu

SARAJEVO - Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice BiH, novinarima je izjavio da u današnjoj rundi pregovora u sjedištu Delegacije Evropske unije u Sarajevu, ništa nije usuglašeno iako je "na stolu bilo puno toga".

Očekivao je da će s današnjim danom ključni modeli "koje smo postavili sebi u zadatak", primarno modeli vezani za domove naroda i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, biti dogovoreni.

Eventualna naredna runda razgovora za desetak-petnaest dana imala bi smisla po mišljenju HDZ-a budući da je neizborna godina, rekao je.

"Naš stav je vrlo jasan i drago mi je da se često razumio - da hrvatski narod treba da bira svoje predstavnike tamo gdje je to Ustav definirao - to su domovi naroda i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine te mislim da je jučer većina i bošnjačkih predstavnika kazala, u tom duhu, da nije dobro da neko drugi hrvatskom narodu bira predstavnike. To je bilo malo ohrabrujuće, ali kad treba definirati kako, puno je upitnika", rekao je Čović novinarima.

Po njegovim daljim navodima, legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda nema alternativu i to je dio sporazuma potpisanog u Mostaru.

"Ponudili smo vrlo jasna rješenja kad je riječ o presudama Suda iz Strazbura i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (U 23/14), tako da uz predznak koji vrlo jasno definira odrednice u Ustavu BiH, a to su nazivi konstitutivnih naroda, vežemo i dodatatak da uz to ide i predstavnik onih koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi. Primjerice, na listi za Predsjedništvo, recimo iz Federacije gdje će biti hrvatski član, mi predlažemo da bude - hrvatski član Predsjedništva i onih koji se ne izjašnjavaju kao predstavnici konstitutivnih naroda. Drugim riječima, otvorili smo vrata da svi mogu biti birani i kandidirani", kazao je Čović.

Čović smatra da federalizam nema alternativu i dodaje da "maštanja o građanskom konceptu" nisu bila danas tema.

Po njegovom mišljenju, naredni korak treba da bude priča, osim o modelu, o načinima za unapređenje nekih stvari u Federaciji BiH te o integritetu izbornog procesa.

"Sve ono što nam treba da osiguramo na pravi način izborni proces, od CIK-a koji mora biti izabran po zakonu, pa do biračkih odbora, nadzora, finansiranja kampanje, mora biti ugrađeno u te elemente Izbornog zakona. Jasno je da paket tog zakona mora sadržavati modele za Dom naroda i Predsjedništvo i jednako tako, ove tehničke izmjene", Čovićeve su riječi.

Jedna od dobrih ideja, po njegovom mišljenju, bila je da izmjene u vezi s Domom naroda i Predsjedništvom BiH budu ugrađene u Ustav tako da ih ne treba dodatno razrađivati.