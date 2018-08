Čović: Gradnja pelješkog mosta u interesu cijele BiH, a ne samo hrvatskog naroda

SARAJEVO - Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je danas da je on najveći zagovornik evroatlantskog puta BiH, ali da je neusvajanje Izbornog zakona odvuklo BiH od kandidatskog statusa.

On je nakon sjednice Predsjedništva BiH kazao da je izvjesno da u ovom izbornom ciklusu nećemo dobiti status kandidata za članstvo u EU.

Da je bilo izmjena Izbornog zakona dobili bi kandidatski status i aktivirali MAP, rekao je Čović.

Istakao je da kada je u pitanju izgradnja pelješkog mosta da je previše toga rečeno i da se na današnjoj sjednici Predsjedništva BiH nije razgovaralo o tome, osim razmjene kratkih informacija.

"Informirali smo se ko je šta uradio, ali nije bila tačka dnevnog reda. Danas je to tema u funkciji predizborne kampanja političkih partija u Sarajevu i to će se vjerovatno tako nastaviti još koji dan", izjavio je Čović.

Smatra pozitivnim gradnju pelješkog mosta istakavši da je "most u interesu čitave BiH, a ne samo hrvatskog naroda u BiH".

Prokomentirao je i migrantsku krizu u BiH kazavši da su prije nekoliko dana okupili sve predstavnike relevantnih institucija u BiH koji imaju zakonska zaduženja i nadležnost, te istakao da se granica mora zatvoriti.

"Svi smo krajnje ozbiljno shvatili situaciju. Mi moramo nadzirati ko ulazi u BiH, a za to nam trebaju sredstva i ljudi. Bila je problematika oko finansijskih sredstava, ali to će nadamo se biti riješeno", kazao je Čović.

Podsjetio je da prema zakonu migranti imaju 14 dana da borave na bh. prostoru od trenutka kada zatraže azil.

"Mi ne znamo ni o kome se radi. Rekli smo da imamo dovoljno snažnu parlamentarnu većinu da to promijenimo. Još niko nije dobio azil jer to su očito ekonomski migranti. Mi smo za rok od 24 sata umjesto 14 dana. To znači da migranti bude zadržan na granici 24 sata i da bude vraćen odakle je došao. To je stav moje političke opcije", potcrtao je Čović istakavši da se migrantska kriza zloupotrebljava i da je to danas biznis veći od biznisa narkoticima.

Čović je upozorio da bi se u zimskom periodu mogla dodatno pogoršati migrantska kriza.

Na večerašnjem susretu s premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, kako je rekao, neće razgovarati o Pelješkom mostu, već o projektima i vremenu koje tek predstoji.