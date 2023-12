Čović: Hapšenje predsjednika Suda BiH je za plakanje

MOSTAR - Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH, izjavio je da hapšenje Ranka Debevca, predsjednika Suda BiH, nije za komentarisanje već za plakanje.

To je slučaj koji, prema riječima Čovića, treba zabrinuti svakog stanovnika BiH.

"Uhićenje predsjednika Suda BiH nije za komentiranje već za plakanje. A nije prvi put da vrh pravosudne vlasti i do jučer prvi čovjek obavještajne zajednice budu privedeni. Koju poruku mi šaljemo? U kojoj državi mi živimo? Mislim da sam ja sto puta kazao da BiH nije pravna država, ali se to toleriralo", rekao je Čović, a prenose agencije.

Ističe da nema detaljne informacije o tome za šta se terete predsjednik Suda BiH i bivši direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije Osman Mehmedagić.

"Neka se to istraži, neka to rade naše institucije. Međutim, treba nas krajnje zabrinuti da je to uopće moguće. Pa je li naš i jedan glavni tužitelj završio svoj mandat u zadnjih 20 godina? To nas apsolutno treba zabrinuti, svakog žitelja BiH, posebice nas koji umišljamo da vodimo neku politiku u BiH, a paralelno se događa to što se događa", naveo je Čović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.