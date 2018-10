Čović: Hrvatskog člana Predsjedništva izabrali Bošnjaci

SARAJEVO - Dragan Čović kandidat za Hrvatskog člana Predsjedništva rekao je da su Bošnjaci izabrali hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Čović je na pres konferenciji rekao da su se bošnjaci opredijelili za dva člana Predsjedništva BiH.

"Odaziv je iznad svih očekivanja i naših planova. Potpora je daleko od naših očekivanja", rekao je Čović i zahvalio se čitavom stožeru i svim ljudima na podršci i svemu što je do sada urađeno.

"Ovo je poruka svima, hrvatski narod je poslao poruku da je konstitutivan i da je proevropski. Žalosti me što bošnjaci to nisu razumjeli i što su se opredijelili drugačije. Mislio sam da to neće uraditi. Mi ćemo u hrvatskom glasačkom tijelu imati 80 odsto. Ne mogu Bošnjaci Hrvatima birati legitimne predstavnike, to je put nazadovanja, to nije evropski put", kazao je Čović.

"Hrvatski narod će se zaštititi i osigurati potpuno ustavno pravo i legitimnost", rekao je Čović, te dodao da će morati u narednom periodu sagledati propuste koji su napravljeni.