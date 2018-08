Čović: I Bošnjaci kad vide gužve u Neumu odmah požele da se sagradi Pelješki most

MOSTAR - Član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović kazao je u intervjuu za Večernji list da i Bošnjaci koji tokom ljetnih odmora dođu u Neum zbog gužvi odmah požele gradnju Pelješkog mosta.

"Kolega Bakir Izetbegović i predstavnici njegove SDA pokušali su ovih dana za potrebe predizborne kampanje ponovno otvoriti to pitanje kako bi poslali poruku glasačkom tijelu. Tužbe nema bez saglasnosti cijelog Predsjedništva, a takve saglasnosti niti ima niti će je biti. Također, svako od nas trojice može u tom kapacitetu komunicirati s institucijama EU, pa i kolega Izetbegović, a isto ću učiniti i ja. Međutim, to se ne može bez saglasnosti sve trojice članova raditi u ime Predsjedništva, odnosno države BiH. Lično mislim da je Pelješki most strateški interes hrvatskog naroda u cjelini, ali i interes BiH. Stavljati ga u bilo koju drugu konotaciju nije dobro s pozicije BiH bez obzira na to čime to neko pravdao. Što se prije napravi Pelješki most, svima će nam biti bolje", kazao je Čović.

Čović je naveo da su sve krize kroz koje BiH prolazila, od rata do danas, bile ozbiljne i opasne, ali da su hladne glave i s mnogo razumijevanja u međusobnom razgovoru prevladali sve krize do sada, manje ili više uspješno.

"Tako ćemo i ovu krizu prevladati. Vjerujem da ćemo u vremenu ispred nas, a pogotovo nakon izbora, kada se smanji oštra izborna retorika, opet sjesti za stol i istinski pokušati riješiti neka od ključnih pitanja za funkcioniranje države", istakao je Čović.

Na pitanje o izmjenama izbornog zakonodavstva, Čović je kazao da nije bilo dovoljno političke razboritosti u bošnjačkom političkom korpusu da se razumije kako istinski duh BiH počiva na međusobnom uvažavanju triju konstitutivnih naroda i ostalih, i da se izborna volja svakog naroda i građanina treba poštovati.

"Da smo uspjeli promijeniti Izborni zakon, odnosno da smo osigurali legitimno predstavljanje svih naroda, onda bi stvari sigurno izgledale drugačije. Vjerujemo da i dalje postoji tračak nade da može doći do konačnog i istinskog dogovora, ali u idućem razdoblju moramo učiniti sve da osiguramo izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda, bez obzira na Izborni zakon", rekao je Čović.

Istakao je da moraju animirati bošnjačko glasačko tijelo kako se ne bi dogodilo da imaju nelegitimne nacionalne predstavnike u tijelima vlasti.

"Uvjeren sam da imamo dovoljno mudrosti, primarno među Bošnjacima unutar Federacije kao izborne jedinice, da se to ne dogodi. No, ako se dogodi, onda imamo vrlo ozbiljan problem. Teško ćemo u jednoj takvoj situaciji moći implementirati izborne rezultate i izvjesno je da bismo mogli ući u nesagledive krize. Ja sa svoje strane činim sve što mogu da se ono što nismo uspjeli izmjenama Izbornog zakona formalno dogodi na terenu, da dobijemo legitimne nacionalne predstavnike. U svakoj drugoj varijanti trebat će nam mnogo više umješnosti da upravljamo procesima", istakao je.

Naveo je da se sprovođenje presude "Božo Ljubić" pokušava riješiti, suprotno samoj toj presudi Ustavnog suda BiH i Ustavu BiH, na pogrešnom nivou i u pogrešnom parlamentu.

"Taj prijedlog ne provodi ništa od onoga što je Ustavni sud proglasio neustavnim, nego se odredbe koje je sud odbacio pokušava formalno legitimirati na proceduralno suspektan i neprihvatljiv način te Federaciju BiH pretvoriti u entitet samo bošnjačkog naroda. Sve je vrlo jasno i zbog toga smo protiv tog zakona", kazao je Čović.

Na novinarsko pitanje odgovara da ne vidi ništa sporno u svojoj saradnji s Miloradom Dodikom, iako se ta saradnja na sve načine pokušava negativno obojiti.

"Ne birajući sredstva, pokušava se kroz prizmu te saradnje, ali i neovisno o njoj, mene prikazati kao nekoga ko dijeli BiH, ko je protiv evropskih i civilizacijskih vrijednosti, ili da sve što činim, činim za osobni interes, a protiv BiH i slično. Sve su to neistine kojima se izravno napada mene, a neizravno i HDZ BiH i HNS i cijeli hrvatski korpus", rekao je član Predsjedništva BiH Dragan Čović za Večernji list.