Čović: Iduće sedmice počinju razgovori o Izbornom zakonu

MOSTAR - Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, nakon sjednice Hrvatskog narodnog saveza (HNS) rekao je da će iduće sedmice početi razgovori na najvišem nivou oko Izbornog zakona BiH, prvo na nivou FBiH, zatim sa partnerima iz Republike Srpske, a onda i na nivou BiH.

"S obzirom da je to jedan od 14 uvjeta za naše uključenje pregovora, uvjeren sam da ćemo to dinamizirati u narednih 15 dana do kraja. Ima više pravaca u kojima možemo djelovati, ali procjenili smo da Ustav ne možemo dirati, ali da i Predsjedništvo i domove naroda i sve druge teme možemo staviti u sklopu sadašnjeg ustavnog okvira", rekao je Čović.

On je rekao da na dnevnom redu treba da bude i Predsjedništvo i da će se držati legitimnog predstavljanja koji je osnova izmjene Izbornog zakona BiH.

"Usvojili smo na Domu naroda jedan prijedlog izmjena Izbornog zakona, nije prošao na Predstavničkom domu. Sada ga moramo malo izmjeniti, držaćemo se legitimnog predstavljanja. To je osnova na kojoj počiva izborni proces da bi ga smatrali legitimnim. Ako je neko zloupotrebljen to je član Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda i to je dio integriteta izbornog procesa", rekao je Čović nakon sjednice HNS-a.

