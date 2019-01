Čović: Ime Republike Srpske je zapisano u Ustavu BiH

SARAJEVO - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je, komentirajući najave SDA za podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH o preispitivanju imena RS, kako je ovaj entitet zapisan s tim imenom od 1995. godine i da iza otvaranja ovakvog pitanja stoji neki drugi cilj.

Prema njegovom mišljenju, taj drugi cilj bi mogla biti nestabilnost ili otvaranje rasprava između predstavnika dva naroda.

"Ne ulazim u to šta je bila ideja Bakira Izetbegovića, ali imam običaj reći - nema boljeg domoljublja od ustavnog u BiH. Bojim se da je ovo jedan od poteza koje smo imali više puta, poput mobiliziranja bošnjačkih stranaka oko revizije tužbe, iako smo znali da je to završen čin, priča oko Pelješkog mosta i slično. Štititi BiH moramo, ali to treba biti zajednička potreba svih političkih legitimnih predstavnika koji su izabrani na izborima i naći ćemo rješenja za sva pitanja. Ako je to samo hir jednog pojedinca ili jedne politike, bojim se da će svaki završiti na sličan način kao do sada. Imamo štetu, a to je nepovjerenje koje jača", kazao je Čović.

Govoreći o opasnosti da plate i penzije u FBiH ne budu isplaćene ukoliko sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH ne bude održana do 1. februara, Čović je rekao kako smatra da nema prepreka da u narednih sedam dana bude formiran i drugi dom Parlamenta FBiH.

"Rješenje će naći predsjednik FBiH zajedno s vlastima, a naše je da pomognemo da se uspostavi Dom naroda i imamo Parlament u punom sazivu koji može izglasati budžet. HDZ će dati svoj doprinos da predstavnici gdje ih mi biramo, njih 12-13, budu izabrani prvog", kazao je.

Na konstataciju da ulazimo u četvrti mjesec od izbora, a rezultati nisu implementirani, odnosno vlast još nije uspostavljena na svim nivoima, Čović je podsjetio kako je upozoravao da bi ovo mogla biti nesaglediva kriza jer nije usvojen Izborni zakon u skladu s odlukama Ustavnog suda i zato što je iznevjeren odnos između partnera tri naroda, ponavljajući tvrdnju da se pokušalo birati u ime legitimnih predstavnika samo Hrvatima.

"To samo po sebi traži politički dogovor. Uz malo mudrosti možemo izbjeći bilo kakve krize, ali isto tako uz malo netaktičnosti možemo imati krizu izraženiju od ove danas. Zagovaramo da izbjegnemo bilo kakvu krizu, ali i da riješimo mogućnost da niko ne bira za nas, odnosno da se riješi pitanje Izbornog zakona", rekao je Čović.

(Klix.ba)