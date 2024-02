Čović: Iza leđa nam pregovaraju sa drugima, imamo sve snimljeno

SARAJEVO – Hrvatski predstavnici na svim institucijama vlasti do kraja su predani euroatlantskom putu. To je jasna pozicija hrvatski predstavnika kroz politički život", kazao je danas Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH, u obraćanju medijima na temu aktuelne političke situacije.

"Partneri s kojima smo potpisali sporazum prije nešto više od godinu dana zajedničke vlasti na nivou Vijeća ministara su vrlo precizno definisali sve što bismo trebali uraditi, kada je u pitanju evropski put, ali i sve ono drugo što trebamo uraditi kako bismo riješili otvorena pitanja koja stoje pred BiH. Sutra ćemo imati zajednički sastanak svih partnera u Sarajevu - mogu se riješiti skoro svi problemi koji stoje ispred nas, a koji je evropski tim postavio pred partnere BiH", poručio je Čović.

On je ocijenio da "ovaj put osmišljene igre političkog marketinga, pomalo za potrebe tijela, kojima se obraćaju javnosti, moraju prestati u narednih 20 dana".

"Pozivam sve partnere u vlasti, ali i lidere opozicije da razumiju da je ovo vrijeme kojima se neće za dugo vremena ponoviti - drugim riječima, da politička nadmudrivanja ostavimo za neko drugo vrijeme, a naredne tri sedmice iskoristimo da donesemo ključne odluke", kazao je Čović, koji se potom dotakao i odnosa prema međunarodnoj zajednici.

"Što se tiče međunarodne zajednice, naš je odnos prema njima vrlo jasan - partneri strateški u vanjskoj i unutrašnjoj politici, bez izuzetka. I, s te strane, želimo i danas pozvati naše partnere da nas prate, da dođemo do najboljih rješenja kada je u pitanju zakonodavstvo koje moramo promijeniti da bi otvorili svoju EU perspektivu, i da tu ugradimo najviše demokratske standarde. Ali, isto tako, očekujem od visokog predstavnika da se suzdrži od nametanja bilo kakvih odluka, jer, one će sigurno derogirati naš pokušaj da dobijemo pregovarački proces", kazao je Čović.

On je rekao da im se dešava da se partneri usaglase, a onda da neki od njih pregovaraju s nekim drugim.

"Imamo sve snimljeno", rekao je Čović.

Kada je u pitanju južna gasna interkonekcija, Čović je kazao da je vrlo precizno rekao kako je njihov prijedlog vrlo jasno napisan - predat je i američkoj administraciji, ali i Vladi FBiH.

"Ja sam vrlo precizno rekao - u svom govoru nemam luksuz govoriti kako mi neko sugeriše. Naš prijedlog je vrlo jasno napisan - predat je i američkoj administraciji, ali i Vladi FBiH. Pisali su ga eksperti na najvišim energetskim standardima kojima se želimo sutra povezati, jer ova plinska interkonekcija veže se sa Hrvatskom. Kad mi ovo dogovorimo, tek se treba spojiti Dugopolje sa Imotskim - otprilike, opet nekih 70 km plinovoda, koji bi trebali povezati sad ovaj naš kraj"., naveo je on te dodao:

"Naš strateški interes, rekao sam da je to. Javno je poduzeće, pazite, s tim neko želi špekulirati - javno poduzeće u vlasništvu Vlade Federacije, kao što je to i BH-Gas. I, vrlo precizno sam kazao šta mislim o raspodjeli odnosa u FBiH u skaldu sa ustavnim nadležnostima, i kad je u pitanju ovaj energent. Ali, kad su u pitanju elektroprivrede, kad su u pitanju telekomi, prema istom načelu želimo da uradimo ovaj posao."

Čović je takođe naglasio da je gas, ako dođe u Mostar, došao svakom žitelju ovoga grada, ali i svakom žitelju Hercegovine.

"I vrlo jasna poruka - bez obzira kolika bahatost sa nečije druge strane može biti, mi tražimo rješenja. A, rješenja mogu biti različita. Mi ćemo svakako transformisati naredne godine energetski sektor u Bosni i Hercegovini - po zakonu, do kraja šestog mjeseca iduće godine, moramo transformisati elektroprivrede na nekoliko firmi, u skladu sa najvišim standardima. To možemo uraditi na nivou Bosne i Hercegovine, ako imamo partnere za to. U ovom trenutku, mislim da nemamo tri partnera za ozbiljne promjene."

On kaže da je zbog toga ovaj posao predložen - da ne stoji, da ne čeka, ali i da primarno, kada bi imali sve novce, sve odluke i projekte, smatra kako nema teorije da za sedam ili osam godina taj projekat zaživi, prenose Vijesti.ba.

"Isto tako, prepustiti nekome, za koga smo neki dan iz HNS-a kazali da predlažemo institucijama pravosuđa Bosne i Hercegovine da istraži sve one u Sarajevu, koji se bave energetskim sektorom, i da njima u vlast damo, da upravlja novim projektom, koji je tek u začetku, bilo bi, ako bih rekao iskreno - sa aspekta Bosne i Hercegovine, a i hrvatskoga naroda krajnje naivno i neodgovorno - jer, bojim se da bi se neko, za 10 godina sjetio nekog Dragana koji je dopustio da se to uradi. To ne želim sebi dopustiti", odlučan je Čović.

Na kraju, pozvao je sve partnere da zajedno nađu rješenje kako bi se to moralo uraditi, te naglasiokako sjedište te firme mora biti u Mostaru.

"Tom kompanijom ili prostorom ne može upravljati firma u kojoj nema uposlen nijedan Hrvat - u menadžementu, u nadzornim odborima...", kazao je Čović.

