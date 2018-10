Čović: Iza ponoći brz put BiH prema EU

MOSTAR - Aktualni član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović glasao je danas u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru.

Čović je na biračko mjesto na opštim izborima u BiH došao u pratnji supruge Bernardice, te nakon što je obavio građansku dužnost glasanja, poručio kako već iza ponoći očekuje brzi napredak BiH prema EU.

„Mislim da ćemo već nakon ponoći imati jednu jasnu novu poruku svih žitelja BiH da žele jedan brzi napredak Europskoj uniji, da žele BiH koja će se vrlo brzo transformirati u jedno moderno uređeno društvo, u kojem će apsolutno tri konstitutivna naroda biti do kraja ustavna i jednakopravna i neće razmišljati više o svojim ugroženostima. Duboko sam uvjeren da to danas na isti način vide i žitelji bošnjačke nacionalnosti i srpske i hrvatske, i svi oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda", kazao je Čović.

Na upit novinara o obećanjima unazad četiri godine o bržem evropskom putu koja nisu realizovana Čović je pojasnio razloge tog propusta i iskazao uvjerenje da će nakon ovih izbora biti konačno realizovana.

„Izgubilo se jedno povjerenje u te četiri godine. Prve dvije godine je to išlo jako dobro, a onda smo zadnju godinu i pol dana ušli u jednu predizbornu euforiju, što se nikada nije desilo do sada koliko ja pamtim. Tada se narušilo povjerene između svih partnera koji su činili vlast. Nastale su koalicije i partnerstva one većine na državnom i entitetskom nivou, osobito u Federaciji BiH. Čini mi se da razgovori koji su se u posljednje vrijeme vodili daju šansu da mi ovaj put partnerstvo napravimo uz naš jedan plan koji će imati vrlo jasnu jednu reformsku agendu, a ne reda radi.

Znači, osobno i stranka koju predvodim ćemo svim prijateljima s kojima gradimo vlast vrlo jasno staviti agendu, to je naš program i sedam točaka. Tko želi s nama to može napraviti, a onda će to biti jasna obveza, da svaki mjesec znamo što je čiji posao", zaključio je Čović.