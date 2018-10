Čović: Izborni zakon uslov za uspostavljanje vlasti

Odlazeći član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda i lider HDZ-a BiH Dragan Čović oglasio se o rezultatima izbora i o uspostavljanju vlasti.

Čović je u opširnom intervjuu za "Večernji list" rekao da će uslov za uspostavljanje vlasti biti izmjene Izbornog zakona BiH.

"Apsolutni uvjet za uspostavu vlasti. Izborni zakon mora biti prethodna faza traženja partnerstava sa strankama s kojima ćemo napraviti novu reformsku agendu u kojoj bi trebalo definirati ekonomsku stabilnost, pravnu sigurnost i europski put BiH", izjavio je Čović.

Kada je u pitanju Dom naroda Parlamenta FBiH, Čović smatra da će njegova stranka moći da kontroliše većinu.

"Iako danas pričamo o Domu naroda, a nemamo odredaba Izbornog zakona koje je izbrisao Ustavni sud, i po najgorim, koje su izbrisane, mi imamo dominantnu većinu. To znači da u FBiH imamo iznad 12 nužnih mandata za kontrolu ovoga doma, a na razini države najmanje četiri od pet hrvatskih mandata. To je kapital koji bi bilo suludo prokockati. Po mom mišljenju, vlast će u BiH doći sama po sebi. Mi ne smijemo imati nikakvu krizu, ali uvjet je dobiti partnere za izgradnju posve nove BiH i novih odnosa", naglasio je Čović za "Večernji list" izdanje za BiH, a prenosi portal "Klix.ba".

Čović je istakao da su sve stranke potencijalni partneri u vlasti.

"Niti smo koga izbrisali niti dodali. Za mene su svi na istom mjestu. Onaj ko je spreman s nama graditi europsku BiH kako bi hrvatski narod bio jednakopravan na svakom djeliću zemlje, zaštićen kroz legitimno predstavljanje, nama je partner na svakoj razini vlasti. Jednako tako gospodinu Dodiku i ovako čestitam što je ušao u Predsjedništvo, a kao što znate, s njim imamo vrlo dobre odnose. Za mene je najvažnije da se radi o čovjeku s kojim kada nešto dogovorite, onda to funkcionira. Ne krijemo da postoje vidne razlike, a jasno je da se ne slažemo oko NATO, no zajedno nas vuče naprijed potreba da se osigura apsolutna jednakopravnost svih konstitutivnih naroda", poručio je Čović.



Čović je prošle sedmice prvo posjetio Hrvatsku gdje je sa državnim vrhom govorio o rezultatima izbora u BiH.

"Imali smo niz ozbiljnih sastanaka i čini mi se da se politika u Zagrebu vidno mijenja u posljednjih godinu i po prema BiH i ovdašnjim Hrvatima. Poruka koju smo poslali i preko medija da se želi do kraja zaštititi pozicija hrvatskog naroda kao jednakopravnog u svakom dijelu BiH dovoljno govori za sebe. No, mnogo više od toga govori nekoliko sati razgovora o tome kako osnažiti ekonomsku saradnju, povezati infrastrukturne projekte... Sve to dobiva jednu novu dimenziju. Uz to, Vlada Hrvatske se obavezala dodatno poduprijeti obrazovne, zdravstvene, naučne i kulturne projekte. S te strane veseli me da smo i nakon ovih razgovora napravili jedan značajan iskorak. Institucije RH imaju i svoje probleme i prioritete, ali čini mi se da problemi Hrvata u BiH postaju strateško pitanje i vlasti u RH", kazao je Čović.



Lider HDZ-a BiH problem vidi u određenim političkim strankama u Sarajevu, koje, kako kaže, BiH vide kao unitarnu i jednonacionalnu.

"Ponovit ću, nikada neće biti takva. Ja iskreno zagovaram partnerstvo i prijateljski odnos s našim bošnjačkim prijateljima. Nikada se neću umoriti od te priče jer BiH jedino tako može normalno funkcionirati. Predstojećih dana, možda će vam zvučati čudno, neću se puno brinuti o vlasti. Naravno, sačekat ćemo rezultate izbora, a do tada dogovoriti prijatelje s kojima možemo promijeniti Izborni zakon kako se više nikada ne bi dogodilo da uđemo u izbornu kampanju, bilo da se radi o Mostaru, Domu naroda ili Predsjedništvu BiH, a da se nisu provele osnove legitimnog zastupanja. Ustavni sud je utvrdio kako su konstitutivni narodi natkrovljujuće načelo Ustava i to niko ne može ignorirati", istakao je Čović.